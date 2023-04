FOOTBALL – HAUT NIVEAU – Deux costauds internationaux attendus à Madagascar

Une grande première. À l’initiative du 67 City FC, deux grands noms du football international, Jean-Luc Vasseur, coach titulaire licence Pro A UEFA et Youth A UEFA, ainsi que Romain Grimaud, journaliste et commentateur sportif, animeront une formation et une conférence, intitulées «à la rencontre du football de haut niveau», du 30 mai au 3 juin à Antana­narivo. Une semaine entière sera consacrée à la formation, à des échanges et du partage autour du football de haut niveau pour les coaches, les journalistes, ainsi que les acteurs du football malgache. Jean-Luc Vasseur est un ancien défenseur et milieu du PSG, du Stade Rennais, de l’ AS St Etienne, de l’US Créteil-Lusitanos et sélectionneur de l’OL et de l’équipe de France féminine, tandis que Romain Grimaud est journaliste indépendant de Canal+. Deux thématiques seront au programme, en l’occurrence le coaching de haut niveau et le journalisme sportif, qui s’étaleront sur trois jours. Une conférence sur le parcours pour devenir joueur de football professionnel sera aussi au programme, où deux grands noms du football national et international, Mirado Rakotohari­malala et Faneva Andrian- tsima, rejoindront les experts étrangers.