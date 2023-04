FONCIER – L’Exécutif met les bouchées doubles

Sécuriser les terres, surtout celles des agriculteurs, et faciliter l’accès à la propriété foncière. Ce sont les objectifs du projet de distribution de certificats fonciers lancé par le gouvernement, hier.

Deux millions de titres fonciers à distribuer d’ici décembre. Voilà l’objectif fixé par le conseil des ministres du 22 mars. Un challenge réaffirmé par Pierre Houlder Ramaholimasy, ministre de l’Aménagement du territoire et des services fonciers, hier, sur le parvis de l’hôtel de ville d’Antananarivo, à Analakely. Afin d’atteindre cet objectif, l’Etat organise la semaine de distribution de “Karatany”, ou certificat foncier pour les Malgaches. Les agriculteurs sont notamment ciblés pour en être les premiers bénéficiaires. Toujours dans l’optique de relever le défi fixé en conseil des ministres, le gouvernement, l’Exécutif monte au front. Le coup d’envoi officiel de l’opération de distribution de certificat foncier a été donné par Christian Ntsay, Premier ministre, avec neuf autres membres du gouvernement. L’accès à la propriété foncière des Malgaches figure dans les engagements présidentiels. Andry Rajoelina, président de la République, himself, a mouillé le maillot dans ce sens, depuis l’année dernière. Comme à Mandoto, en juillet, où l’objectif affirmé a été de distribuer plus de cent soixante-mille certificats fonciers aux paysans de six districts dans la région Vakinankaratra. Cette année, avec un but de deux millions de certificats distribués, l’Exécutif compte donc mettre les bouchées doubles.

Dix millions de parcelles

L’idée est de démarrer fort et continuer sur cette dynamique dans les années à venir. Pour booster cette démarche, les élus locaux, à savoir les maires sont aussi mis à contribution. Aussi, Naina Andriantsitohaina, maire d’Antananarivo, était également sur le pont hier. Même dans la capitale, la sécurité foncière n’est pas acquise. Par ailleurs, A entendre les déclarations du ministre Ramaholimasy, hier, il y a fort à faire. Et les conflits fonciers rendent la situation sociale et sécuritaire dans certaines localités, particulièrement sensible. Selon le ministre de l’Aménagement du territoire et des services fonciers, une étude menée avec la Banque mondiale rapporte qu’il y a “dix millions de parcelles de terrains à Madagascar. Seulement 20% sont inscrits légalement au nom de leur propriétaire”. Les principaux concernés par cette insécurité foncière sont “la grande majorité des agriculteurs qui comptent 70% de la population”, ajoute-t-il. Le membre du gouvernement fait écho aux propos du Premier ministre, en soulignant que les réformes des dispositions légales et leurs textes d’application sont dans l’optique de permettre à tous les Malgaches d’avoir accès aux actes de propriétés foncières. Il ajoute qu’outre distribuer des certificats fonciers, l’événement qui a démarré hier, sur le parvis de l’hôtel de ville d’Antananarivo, “vise à mobiliser les citoyens à effectuer des demandes d’actes fonciers”. Des stands pour informer, orienter et effectuer les démarches pour obtenir des certificats fonciers sont installés sur le parvis de l’hôtel de ville toute la semaine. Ensuite, ils seront accessibles au siège des services des domaines à Anosy. L’événement à Analakely sera, du reste, délocalisé dans chacun des cent dix-neuf districts afin d’approcher les citoyens. Le conseil des ministres du 22 mars prévoit une cadence de dix mille certificats distribués à chaque événement. Comme l’indique le ministre Ramaholimasy, “la machine est lancée et il n’y aura plus de retour en arrière”.