ELECTRICITÉ – Retour en force du délestage

Les délestages tournants concernent désormais le réseau interconnecté d’Antananarivo (Ria). La Jirama a des dettes à recouvrir pour résoudre le problème.

Mal en point. Des entreprises d’Antananarivo sont contraintes de suspendre momentanément leurs activités, depuis hier. La compagnie nationale de production et de distribution d’eau et d’électricité (Jirama) annonce une coupure de courant d’une durée de deux heures et demie par jour et par quartier. « Nous devons procéder aux délestages tournants dans le réseau interconnecté d’Antananarivo (Ria). Le niveau de stock de fuel lourd disponible est insuffisant pour produire de l’électricité », a lancé un technicien de la Jirama, hier, en matinée. Dimanche, la Jirama a également annoncé l’intensification des heures de coupure au niveau de plusieurs villes comme à Ambositra, à Mahajanga et à Nosy Be, suite à l’arrêt du fonctionnement des unités de production de la société Henri Fraise et Fils. Cette compagnie croulerait sous des dettes. « La Jirama se trouve dans l’impossibilité de payer les carburants à ses fournisseurs, en ce moment. », a déclaré le ministre de l’Energie et des hydrocarbures (MEH), Solo Andriamanampisoa, en guise d’explication. Plusieurs factures d’électricité et d’eau sont impayées, et des gros clients, de grandes entreprises, figureraient dans la liste des mauvais payeurs.

Payer les factures

Il invite les clients de ces compagnies à payer leurs factures dans les délais indiqués. « C’est vrai que les entreprises sont en difficulté actuellement. Mais si une société consomme de l’énergie, c’est parce qu’elle produit. Le coût de l’électricité est déjà abordable. Le paiement de la consommation d’énergie doit être une priorité. La Jirama ne doit pas être le matelas qui supporte les pertes d’une entreprise. Si nous voulons redresser cette entreprise, il est crucial de payer les factures. », renchérit-t-il, sans préciser le montant des dettes à recouvrir.

La Jirama avertit ses clients, les particuliers, les petites, moyennes et grandes entreprises, que la fourniture d’eau et d’électricité de tous ceux qui ne paient pas leurs arriérées, selon le calendrier prévu, sera suspendue. Cette décision est déjà effective. La Jirama a coupé le courant des abonnés qui n’ont pas payé dans le temps leur facture, en ce mois d’avril. Des clients rouspètent. « La Jirama a-t-elle calculé les pertes générées par les longues coupures de courant et les surtensions qui ont détérioré nos appareils? Maintenant, que le délestage reprend, avec deux heures et demi de coupure par jour, nos recettes vont encore diminuer», maugrée Riantsoa Randriamialimanana, gérante d’un cyber-café.

La Jirama n’a pas précisé jusqu’à quand vont durer ces délestages tournants. Elle assure qu’elle agit de concert avec le MEH pour trouver des solutions aux problèmes d’approvisionnement en carburant et espère qu’ils seront bientôt résolus.