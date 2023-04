ÉLECTION – Justice et paix veut une réforme de “ la loi électorale ”

Après le FFKM et les chefs de l’église catholique, c’est au tour de la Commission épiscopale justice et paix de donner de la voix sur la situation nationale. Par rapport aux élections à venir, elle demande la réforme de “la loi électorale”.

Un impératif. Au regard du mode grammatical utilisé dans le message publié par la Commission épiscopale justice et paix, la réforme de “la loi électorale”, est une nécessité absolue. “Si nous voulons que les élections se déroulent sans heurts et pacifiquement, la loi électorale doit être réformée”, affirme le message de Justice et paix. Une missive publiée vendredi, à l’issue de son assemblée générale qui s’est tenue la semaine dernière. Les volets social, économique ou encore sécuritaire de la vie nationale ont été discutés durant cette session. Sujet incontournable étant donné le contexte, la politique et notamment les préparatifs des élections, surtout la présidentielle ont aussi été abordés. Le message publié vendredi est en quelque sorte la synthèse et des observations faites par les membres de la Commission épiscopale justice et paix. Un texte qui est aussi destiné à émettre des recommandations par rapport aux failles qui minent la vie nationale. Son opinion sur le contexte pré-électoral tient en une phrase et elle est tranchée. La Commission épiscopale a pourtant convié le président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), pour une séance d’échange, le dernier jour de son assemblée générale, vendredi. “En tant que Commission justice et paix, notre rôle est d’observer la société. L’élection est une des étapes les plus importantes de la vie nationale cette année, selon les dates déjà indiquées. Du bon déroulement des votes dépend la quiétude de la vie nationale. Si les élections sont stables, la vie nationale sera stable et nous pourrions avancer avec plus de visibilité et de transparence vers le développement”, a déclaré monseigneur Benjamin Marc Ramaroson, président de Justice et paix, à l’issue de la séance d’échange avec le patron de la CENI.

Confiance

Visiblement, s’agissant de la fiabilité du cadre juridique des élections, Arsène Andria­narisedo Retaf Dama, président de la CENI, n’est pas parvenu à convaincre les membres de Justice et paix. Sur ce point, la Commission épiscopale s’aligne ainsi sur la position du Conseil oeucuménique des églises chrétiennes de Madagascar (FFKM). Dans un texte lu et remis aux journalistes, le 31 mars, le FFKM “encourage à voir comment procéder à l’amélioration des lois électorales, pour des élections qui reflètent la vérité, des élections propres et transparentes”. Ce texte a été publié en conclusion des réunions préliminaires pour préparer “la concertation élargie pour la reconstruction nationale”, qui s’est tenue à Ilafy. Cette réforme de lois électorales, particulièrement de la loi organique sur le régime général des élections et des référendums, est également revendiquée par une frange de la classe politique et de la société civile. En conclusion d’un atelier à Antaninarenina, elles ont affirmé qu’une proposition de loi pour réviser ce texte sera déposée au Parlement lors de la prochaine session ordinaire. Une session qui démarrera le 2 mai. En utilisant le terme “la loi électorale”, Justice et paix pourrait elle aussi, faire référence à cette loi organique. La loi organique sur le régime général des élections et des référendums est le socle du volet opérationnel de l’organisation des processus électoraux. Au regard du message de la Commission épiscopale Justice et paix, assurer des élections sans heurts avec une réforme de “la loi électorale”, sera aussi une étape pour rétablir la confiance des citoyens envers la pratique politique et la classe politique. En substance, Justice et paix veut elle aussi plus d’encadrement, de probité et de transparence des fonds de campagne des prétendants à un mandat électif.

En déclarant, “c’est très triste d’entendre les gens dire « fatigués de la politique »”, la Commission épiscopale dépeint un portrait peu reluisant “de certains politiciens”. Selon Justice et paix, cette fatigue vis-à-vis de la politique “vient de la perception de la politique. Pour beaucoup, la politique est devenue mauvaise. (…) Certains politiciens ne font que profiter de la pauvreté des gens. Quand on examine de plus près, la raison pour laquelle ils font de la politique c’est d’obtenir rapidement de l’argent et de la richesse, des postes bien rémunérés et de l’honneur”. Ainsi, dans ses conclusions, Justice et paix s’adresse entre autres aux politiciens. “(…) soyez des modèles dans tous vos comportements. Ne faites jamais de discours démagogiques. Evitez de distribuer de l’argent et autres choses pour avoir le cœur des citoyens. Les gens vous accordent leur confiance et vous suivent s’ils découvrent de la cohérence entre votre discours et votre vie quotidienne. Alors soyez des modèles et gardez de vous insulter, de vous défier, de vous harceler. Soignez vos discours”, recommande-t-elle.