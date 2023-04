COOPÉRATION – Herimanana Razafimahefa au centre Akamasoa

Dans le cadre de la coopération du Sénat de Madagascar avec l’île de La Réunion pour soutenir les collectivités territoriales décentralisées (CTD), une délégation du groupe Solar Plexuis, représenté par son président Alain Orriols, a visité hier le centre Akamasoa du Père Pedro, en compagnie du président du Sénat, Herimanana Razafimahefa. A l’origine, il y a plus de trente ans, le centre Akamasoa a été construit dans la commune d’Antolojanahary qui n’est pas loin de la commune rurale de Fihaonana, district d’Ankazobe. Deux mille élèves y étaient scolarisés à l’époque. Tous les vendredis, tout au long de l’année, ceux qui vivent à Akamasoa Andralanitra descendent dans la région. Pendant la saison estivale, ils plantent des arbres, et pendant la saison sèche, ils s’occupent des arbres. Lors de la visite des établissements scolaires (EPP et CEG) du camp Akamasoa qui comptent maintenant 18 376 élèves, Herimanana Razafimahefa a remercié le Père Pedro qui est venu de loin mais venu aider et soigner la jeunesse malgache locale. Il n’a pas non plus oublié de dire aux étudiants qu’ils devraient continuer à étudier afin d’avoir de bons moyens de subsistance à l’avenir. La visite s’est poursuivie au centre de formation à l’artisanat féminin, la boutique d’artisanat local, le « gymnasium », les deux nouvelles salles de classe du collège. C’est alors qu’on a appris que le camp fabrique lui-même les pupitres et bancs utilisés en classe et qu’ils arrivent à en construire 1500 par an.