COOPÉRATION – Des chirurgiens-dentistes français se forment à Madagascar

Partage d’expérience enrichissant. Des chirurgiens-dentistes français sont venus à Madagascar. Ils ont suivi une formation sur la santé dentaire, aux côtés des professionnels de la santé dentaire malgaches, dans le cadre du congrès annuel de Parodontologie à Madagascar qui s’est tenu en ce mois d’avril, à Antananarivo, sous le haut patronage du ministère de la Santé publique. Ces chirurgiens-dentistes français ont pu échanger avec des odonto- stomatologistes malgaches, partager leurs expériences et découvrir les pratiques locales en matière de soins dentaires. C’était, en outre, une occasion pour eux, de bénéficier d’une initiation et d’un perfectionnement en implantologie chirurgicale, qui consiste à poser des implants dentaires. Cette discipline est en pleine expansion en France et dans le monde. Les professionnels malgaches, par ailleurs, ont pu partager leurs pratiques et leurs techniques avec leurs homologues français, tout en apprenant de nouvelles approches et de nouvelles technologies. Cette formation a été une véritable réussite. Les participants sont satisfaits. Ils ont salué la qualité des acquis, dispensés par des professionnels expérimentés. Après cette formation, ils vont pouvoir mieux répondre aux besoins de leurs patients, en utilisant des techniques innovantes et en adoptant une approche globale et personnalisée. Cette initiative de la conférencière Dr Linda Martin, en partenariat avec le Dr Nadia Raboana, témoigne de la solidarité entre les professionnels de la santé dentaire de différents pays. C’était une occasion pour les professionnels de renforcer les liens entre eux, de partager les bonnes pratiques et d’améliorer la qualité des soins dentaires dans le monde entier. L’arrivée de ces professionnels de la santé dentaire à Madagascar a été, par ailleurs, une occasion pour promouvoir le tourisme. Les organisateurs de cet événement espèrent que cette initiative se poursuivra dans les prochaines années, pour permettre de renforcer les échanges et la coopération entre professionnels de la santé dentaire de différents pays.