CONCERT – Ny Ainga aide les plus démunis au Sud

Le dimanche 30 Avril 2023, le groupe de country malgache, Ny Ainga, donnera un spectacle intitulé «Vaky sehatra 2023» à Antsahamanitra, à partir de 14h30.

En collaboration avec l’association Malaza Ny Gasy, le groupe Ny Ainga présentera un concert inédit pour ses fans le 30 avril prochain. Après trois années d’absence en raison de la pandémie de covid, le groupe Ny Ainga revient sur scène avec «Vaky sehatra 2023». En plus de donner un spectacle inoubliable, c’est aussi un événement dédié aux plus démunis qui se trouvent dans le Sud de Madagascar. «Les fonds collectés vont être remis aux enfants défavorisés dans la partie Sud… En fait, notre association œuvre pour une action sociale afin d’aider les jeunes et enfants pauvres dans tout Madagascar. Les Akany, ou centres d’accueil, dans notre association sont au nombre de cinq, avec 5 500 enfants et 250 éducateurs. Et ils vont tous bénéficier de cette aide, comme l’achat de tables, de bancs. Aussi pour la construction des salles de classes. Mais le plus important est de donner l’accès à l’eau potable à ces enfants démunis,» souligne Angelo, directeur adjoint et membre du bureau de l’association Malaza Ny Gasy. « Le spectacle durera 4 heures d’affilé», a communiqué Luc Rabesaiky, le leader du groupe Ny Ainga. De plus, il a affirmé que cet événement de grande ampleur sera unique, puisque la scène sera très bien décorée. Les morceaux qu’ils vont jouer seront au top.

Au complet

La présence des enfants issus des Akany ajoutera une couche d’ambiance au spectacle.»Des représentants des enfants et des éducateurs des cinq centres d’accueil vont participer au concert. Ils offriront des danses durant le spectacle,» ajoute le directeur adjoint de l’association Malaza Ny Gasy. Les billets pour le concert sont déjà disponibles aux points de vente Pietra Analakely et Super Music Analakely. Donc ne manquez pas ce rendez-vous pour revoir le groupe jouer ce dimanche. Mais aussi de contribuer à cette action sociale aux enfants défavorisés. «Après trois années d’absences, le groupe prépare des tournées régionales, toujours en collaboration avec des associations», d’après le leader du groupe, Luc Rabesaiky. «Actuellement, le groupe de country malgache compte dans les 18 membres», a communiqué ce dernier. Du coup c’est une occasion pour les fans de voir Ny Ainga au complet.

Mialisoa Ida