CAN – ÉLIMINATOIRES -« Le sélectionneur devra être un rassembleur »

La direction technique nationale est depuis une semaine en cours d’étude des dossiers des techniciens susceptibles de succéder à Nicolas Dupuis. Ce dernier a annoncé à Douala au Cameroun sa démission le 28 mars, il y a presque un mois. Sa démission n’a été actée officiellement que le mardi 18 avril. Le directeur technique national, Rado Rasoanaivo, a évoqué une liste de huit candidats il y a une semaine. Entre-temps, un postulant de plus a déposé ses dossiers soit neuf au total, jusqu’ ici. Quelques noms de techni­ciens étrangers et locaux circulaient ces derniers jours dans les réseaux sociaux et les quotidiens. «Certes, c’est urgent. Nous effectuons en ce moment l’étude de dossiers car les candidats ont proposé différentes conditions. Ce sélectionneur devrait assurer le rôle de rassembleur» précise Rado Rasoanaivo. «Sa mission sera d’une part de rassembler tous les joueurs membres de l’équipe nationale, locaux et expatriés, qu’ils soient malgaches ou étrangers. Et surtout de former une équipe qui pourrait obtenir de meilleurs résultats» a-t-il ajouté. «Certains expatriés n’ont pas répondu à l’appel lors des précédents matches, et il faut savoir pourquoi?» a-t-il poursuivi. Le DTN n’a pas encore voulu dévoiler pour l’heure les noms des candidats ni leurs nationalités respectives. Les Barea joueront contre les Black Stars du Ghana lors d’un match comptant pour la cinquième journée à la mi-juin.