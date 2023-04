BAREA – JEUX DE LA FRANCOPHONIE – Cinq expatriés parmi les présélectionnés

Madagascar disputera les Jeux de la francophonie au mois de juillet. La liste des trente présélectionnés sera connue cette semaine.

Plus que trois mois. La liste des trente présélectionnés qui suivront le deuxième regroupement en vue des Jeux de la francophonie (28 juillet au 6 août), sera dévoilée cette semaine. Dans la liste, cinq joueurs, peut-être plus ou moins, seront appelés dans la sélection. De nombreux techniciens ont été désignés pour assurer la détection d’une centaine de joueurs durant la première phase de la coupe des sélections régionales. Les joueurs détectés ont suivi le premier regroupement, qui a servi de test pendant plus d’une semaine à Carion. «Nous avons aussi délégué un technicien qui évolue en France, Elias Jean Marc, pour effectuer la détection à l’étranger» souligne Rado Rasoanaivo, directeur technique national. Concernant justement de la publication ce week-end par l’association Ufficasm et Madas d’une liste de vingt joueurs malgaches susceptibles d’intégrer les Barea U20 pour les jeux de la francophonie, le DTN a précisé: «Nous saluons l’initiative car nous voulons tous obtenir une équipe qui pourrait défendre les couleurs nationales». Le premier responsable technique du ballon rond a ajouté: «Personnellement, je n’ai pas vu ladite liste. Nous avons reçu un mail proposant leur collaboration mais je ne savais pas qu’ils avaient déjà établi une liste. L’initiative est la bienvenue mais jusqu’ici, la Fédération n’a pas encore recommandé à la direction technique nationale de procéder ainsi… L’objectif, je pense, est de former une équipe combative et à la hauteur avec les moyens qu’on a».

Ce dernier a précisé que la liste ne sera pas close définitivement car après les Jeux de la Francophonie, Mada­gascar jouera vers septembre le Cosafa Cup U20. Pour l’heure, la priorité est pour le staff technique d’établir le planning de préparation et préparer la stratégie en vue de la compétition.

Relève

On attend donc la liste des trente présélectionnés cette semaine. La présélection suivra bientôt un regroupement. Et la liste définitive des vingt retenus sera connue le 23 juin. La liste sera remise au comité exécutif qui prendra la décision finale. «Ces jeunes U20 seront la relève de l’équipe nationale seniors. Dans six mois ou un an, deux, trois ou quatre d’entre eux intègreront les Barea A… Nos critères sont entre autres la discipline, la capacité de défendre les couleurs nationales, la capacité intellectuelle, est-ce qu’il est réceptif et pourrait faire preuve de progression» souligne pour sa part, le sélectionneur, Maître Dama, de son vrai nom Amada Aboudou.