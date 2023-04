ATHLÉTISME – JEUX DES ILES – Nouveau record personnel pour Haingo Razanajafy

Dix victoires sur les dix. À 123 jours de l’ouverture des JIOI de 2023 à Madagas­car, dix athlètes malgaches, en stage en Chine, ont pris part à la confrontation contre des athlètes de la commune de Panzhihua, samedi dernier au stade de Panzhihua, Chine. Ayant quitté la Grande le 16 février pour rejoindre la Chine en vue des stages de perfection, parmi les athlè­tes malgaches après avoir subi leur premier test concluant le 6 avril dernier, dix d’entre eux viennent de réaliser de nouvelles performances. Haingo Brigitte Razanajafy a réalisé une belle performance personnelle en réalisant le 100m plat en 11.53. Lors du premier test le 6 avril dernier, Haingo Brigitte Razanajafy s’était imposée en 11’’57 devant Zo Henintsoa Mamiandriambololona en 11’’94 et Ophélie Razafiman­dimby en 12’’49. Avec cette belle évolution, c’est un beau présage pour les breloques dorées dans quatre mois à Madagascar avec les Jeux des Îles joués à la maison.

Zo Henintsoa Mamian­driambololona a couru la distance de 100 m en 11’’74 et elle a réalisé un nouveau record personnel. Le 6 avril, toujours sur la piste de Panzhihua, elle l’a couru en 11’’94. Elle vient de réaliser une amélioration de quelques centièmes. Toujours sur la même distance, Ophélie Razafimandimby a réalisé un nouveau record personnel en 12.28.

Avancée spectaculaire

Le record de 100 m plat féminin aux JIOI est détenu par Hanitra Rakotondrabe, réalisé le 10 aout 1998 à la Réunion avec un temps de 11.49. Sur le 400m haies, Cynthia Félicité a couru la distance en 1.01.00, un record personnel mais qui est loin derrière le record des jeux réalisé par Olga Razana­malala le 13 août 2011 aux Seychelles. Chez les hommes, Bruto Randrianomenitompo a réalisé un record personnel sur la distance de 100 mètres. Il a couru la distance en 10.48. Le record des Jeux des îles est détenu par le Réunionnais Vallon Hoareau Alexandre en 10.36, réalisé le 10 août 1998 à la Réunion. Sur les 110m haies, Victor Zelasy a réalisé un record personnel de 14.33, battant de quelques centièmes le record des JIOI réalisé par le Mauricien Lefou Judex le 29 août 1990 à Madagascar. Le stage en Chine a apporté ses fruits car la totalité de tous les stagiaires ont réalisé une avancée spectaculaire en termes de performances. Indépendance Lahimana, dit Depa Sakaraha pour les connaisseurs, a expliqué que le seul point faible des athlètes malgaches, est le gabarit. Le rythme intensif matin et après-midi en Chine a mis à mal nos athlètes qui ne sont pas du tout habitués à ces rythmes effrénés que la situation à Mada­gascar ne permet pas de suivre à cent pour cent (pauvreté, travail, études…). En Chine, tout est différent, les athlètes se donnent à cent pour cent et c’est l’avantage et l’importance du stage à l’extérieur .