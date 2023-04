ANTSIRANANA – L’Aïd-el-fitr fédère les musulmans

Il a été prouvé durant le « Eid Mubarak », la fête de la rupture du jeûne, que le peuple musulman ne cesse d’augmenter dans la ville d’Antsiranana .

Cette fois, car il s’agit d’une des fêtes les plus importantes de la religion islamique, le grand rassemblement s’est tenu au stade « manara-penitra », et non plus au stade municipal

Tôt le matin, les fidèles musulmans, hommes, femmes, jeunes et enfants, se sont rassemblés sur le terrain pour célébrer la fin du ramadan et assister aux prières communes de l’Aïd. Même si ce stade n’a pas encore été inauguré jusqu’à présent. Comme d’habitude, ils se sont salué avec la phrase « Eid Mubarak », qui signifie « Aïd béni ». Ils se font aussi des câlins et s’offrent des cadeaux, en particulier aux enfants. En apparence, ils portent de nouveaux vêtements comme symboles de renouveau et de célébration.

La prière est dirigée par un Imam et se compose de deux unités de prières. D’un seul coup d’œil, on aurait pu dire que le stade abritait un grand match. Des voitures et des bajaj défilaient sur le parking non aménagé de cette infrastructure mal aimée.Si par le passé, ces croyants musulmans s’asseyaient sur la terre battue, connue par le « terrain mitabe», cette fois ils se sont retrouvés sur le même terrain couvert de tapis synthétiques.

Procession

Après la séance de prières, beaucoup ne se précipitaient pour rentrer. C’était encore une occasion pour prendre des photos en selfies sur les lieux. Après les prières du matin, les musulmans revêtent leur plus belle tenue et ouvrent leurs maisons joliment décorées aux visites de leur famille et de leurs amis. La fête s’est poursuivie avec le cortège de voitures dans les artères principales de la ville. Cependant, certains des fidèles ont préféré la procession à pied . « C’est un moment de joie et de célébration pour les musulmans, qui profitent de cette occasion pour exprimer leur gratitude à Allah pour les bénédictions et la force fournies pendant le mois de Ramadan » affirme Bilal. Selon les explications, tout au long de l’histoire, la célébration de l’Aïd-el- Fitr a pris de nombreuses formes et traditions différentes selon les régions et la culture dans lesquelles elle est célébrée. Dans certains endroits de la ville, il est marqué par des fêtes élaborées et l’échange de cadeaux, tandis que dans d’autres, c’est une occasion plus solennelle marquée par la prière et la réflexion.