67HA – Un braquage avorté et un bandit tué

Coups de feu, hier après-midi, aux 67ha, près de l’église luthérienne. Un bandit neutralisé et à plat ventre au sol a été abattu par l’Unité spéciale d’intervention. Un gérant de grossiste de boissons alcoolisées du quartier a frisé le pire, si les policiers auraient mis une seconde de retard. En fait, deux criminels ont été en train de pointer leurs armes sur lui pour le dépouiller de l’argent et des objets de valeur. Mais l’USI est arrivée pile. Une information est parvenue à l’avance à la police, dénonçant la présence de deux suspects et le coup qu’ils préparaient. « Dans une situation pareille, nous devons nous rendre dans le secteur et surveiller, que le renseignement soit vrai ou faux. Cette fois, l’équipe est passée juste au moment des faits. Nous pouvons dire que l’acte a été avorté », explique un policier à une collègue. « Une poursuite a eu lieu, au cours de laquelle l’un des bandits est tombé sous les balles. Il avait sur lui un pistolet et un canif. Son coauteur s’est échappé », ajoute-t-il. Les éléments de l’USI opéraient avec une voiture banalisée pour éviter de se faire remarquer.