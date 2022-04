Transport aérien – Ethiopian Airlines revient en grandes pompes

La compagnie aérienne éthiopienne reprend ses liaisons entre Antananarivo et Addis Abeba. La baisse des coûts des billets vers l’international est attendue.

CHOSE promise chose due pour la compagnie éthiopienne. Ethiopian Airlines reprend du service après deux ans de suspension pour cause de fermeture des frontières. Le premier vol régulier de samedi dernier avec cent dix passagers, en provenance d’Addis-Abeba a eu droit au « water salute » et accueilli par le ministre des Transports, Rolland Ranja toelina à l’aéroport d’Ivato. Avec la convention entre les autorités malgaches, Ethiopian Airlines, pour commencer, assurera deux vols par semaine, les mardis et les samedis.

Mais à partir du 15 mai, la fréquence évoluera à cinq vols par semaine, les mardis, jeudis, vendredis, samedis et dimanches. La mise à disposition permanente de douaniers malgaches à l’aéroport d’Addis Abeba en Éthiopie comme condition au retour des liaisons entre les deux pays, n’a pas été confirmée de part et d’autre jusqu’ici. Pourtant, il a été annoncé que c’est la condition sine qua none pour reprendre les dessertes car Addis Abeba es t indiquée comme plaque tournante des destinations vers l’Afrique et vers les Émirats Arabes Unis.

En tout cas, la lutte contre les trafics de ressources naturelles au départ de Mada­gascar, empruntant notamment le transport aérien n’a plus été remise sur le tapis dans le brouhaha des pressions pour l’ouverture totale des frontières à toutes les compagnies aériennes. Et dans tous les cas, pour les opérateurs touristiques, les voyageurs et les fonctionnaires locaux et internationaux, la reprise d’Ethiopian Airlines constitue un salut.

Concurrence

Malgré le fait qu’Ethiopian Airlines détienne plus d’avantages que sa sœur Kenya Airways dans les dessertes, la reprise des vols réguliers de Kenya Airways constitue aussi une grande bouffée d’oxygène. Elle reprend la liaison Antana­narivo-Nairobi à partir de ce jour avec trois vols hebdomadaires, lundis, mercredis et vendredis.

Au total huit vols hebdomadaires transportent les voyageurs à destination de l’Afrique. Une « concurrence » qui fera baisser le coût pour les destinations africaines même par vols par corres­pondance. Pour aller en Tanzanie par exemple, quand il n’y avait pas encore de vols directs vers Addis ou Nairobi, un passager a dû prendre un vol pour Paris à bord d’Air France, puis prendre un autre à bord d’Ethio­pian Airlines pour rejoindre Addis-Abeba et de là, un autre pour la Tanzanie. Les coûts des billets reviennent très chers. La liaison directe Addis Abeba-Nosy be n’a pas encore été annoncée. C’est une ligne commerciale très demandée avant la pandémie, par les Européens.

Les Comores demandent également la reprise des vols Moroni-Antananarivo car les voyageurs souffrent du prix exorbitant des billets. Ils sont obligés de prendre Air Mauritius, faire un détour à Maurice ou prendre un vol Ethiopian Airlines, aller à Addis avant d’atterrir à Antananarivo. Un aller-simple Anrtananarivo-Nairobi-Moroni coûte 1000 euros selon des passagers.