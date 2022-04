Run – Victoire et nouveau record pour Jaytaxx

Tahiana« Jaytaxx » Rasolojaona s’est imposé pour sa première course au volant de sa nouvelle BMW. En prime, il a établi un nouveau record national sur 400 m, soit 10,41 sec.

Nouvelle saison, nouvelle voiture et nouveau record. Tahiana Rasolojaona a tout raflé sur son passage, hier à Arivonimamo. Il se souviendra longtemps de cette première apparition à bord de sa nouvelle BMW. Il a signé un nouveau record de Madagascar durant les éliminatoires. Puis, il a battu le champion sortant au terme de la finale toutes catégories confondues.

Ce Mobil Drag Racing – Le Premier Défi promettait un florilège de nouvelles machines. Et le public s’est littéralement régalé. Entre la BMW Proto de Jacques Ferré et la Ford Mustang de Nathan Baumann, on a vu de toutes les couleurs. Au milieu de ce show mécanique, c’est la nouvelle E30 de Jaytaxx qui est sortie du lot. 10,41 sec sur son quatrième passage, c’est tout simplement un nouveau chrono de ré férence au niveau national. Le précédent record, soit 10,54 sec, appartenait à Jean de Dieu « Vazaha » Rafa­nomezantsoa et sa Subaru Impreza. Derrière, un autre pilote est également descendu sous la barre des 11 sec, hier. Il s’agit du champion 2021, Azuno Razafindrabe. Il a réalisé un temps de 10,70 sec au volant de sa Volks­wagen Golf, sur son quatrième passage également.

Laza de retour

La logique a été respectée durant la phase finale de l’après-midi. En effet, la finale a opposé Jaytaxx à Azuno. Un face-à-face 100 % allemand donc. Grâce notamment à un départ canon, la BMW a pris le dessus sur la VW, offrant un ultime spectacle mémorable au public venu en masse à la Batac.

Abandonnée en 2021, la phase finale par catégorie fait son retour cette année. Là aussi, ce fut tout simplement grandiose. Laza Randriamifidimanana, im­pressionnant de régularité au volant de sa Volkswagen Coccinelle, l’a emporté en catégorie Pro Run. Un résultat remarquable, quatorze ans après sa dernière participation à une course sur 400 m. En catégorie Super Run, Tiboule Laljy et sa Seat Arosa fumante ont dominé les débats. Un bon début de saison pour le champion de La Réunion. Et enfin en catégorie Run, la P1 est revenue à Ravola et sa Citroën AX.