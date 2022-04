Rugby à VII – Africa men’s seven : Madagascar cinquième

Fin de parcours à la porte de la phase finale et un échec. Les rugbymen de Madagas­car Makis à VII se classent cinquième au championnat d’Afrique qui a eu lieu les 23 et 24 avril à Kampala Ouganda. L’équipe nationale malgache de rugby à sept n’a pas atteint la finale que tous les amateurs de l’ovalie ont souhaité. Les cinq victoires acquises en tours préliminaires ne sont que des feux de paille durant cette joute continentale.

La défaite de 0-40 face à l’équipe nationale de Zimbabwe a faussé les calculs des joueurs malgaches et les ont privés des demi-finales. Lors de la première journée du tournoi, les Makis ont écrasé le Botswana sur le score de 52 à 0. Les Makis ont retrouvé des équipes du Zimbabwe, du Kenya et de la Namibie après la victoire écrasante face aux Botswa­nais.

L’équipe malgache a continué à gagner pendant la phase de groupes, s’imposant par 44 points à 0 contre l’équipe namibienne, et s’imposant par 12 points à 7 contre le Kenya, mais le Zimbabwe a battu l’équipe malgache par 40 points à 0. Lors du décompte, les trois équipes qui ont chacune gagné deux fois et en ont perdu une, sont qualifiées. Au match de classement, les Makis Madagas­car ont battu l’équipe tunisienne sur le score de 19 à 7. L’Ouganda a remporté le titre de champion d’Afrique en surclassant le Zimbabwe sur le score de 26-0. Le Kenya est troisième en surclassant la Zambie sur le score de 19-12.

Pour le Dtn de Malagasy Rugby Antsoniandro Randrianorosoa, il a expliqué que « C’est une mauvaise surprise et la défaite devant le Zimbabwe sur le score de 0-40 nous a handicapé au décompte final. Malgré cette défaite, Madagascar a enregistré cinq victoires et les joueurs malgaches ont montré des belles résistances et la plus prestigieuse victoire est celle que nous avons eue en battant les Kenyans sur le score de 12 à 7. Il y a de la déception bien évidemment mais c’est le jeu », conclut-il.