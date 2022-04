Natation – Championnats de Madagascar : Trois records nationaux battus

Le championnat de Madagascar de natation qui s’est déroulé à Toamasina s’est terminé par une note de satisfaction. De nouveaux records sont enregistrés et des performances améliorées.

Des beaux présages avant les jeux des îles de 2023. Le championnat de Madagascar de natation en Open sur bassin de 50 m a pris fin vendredi dernier à Toamasina. Plus de 300 nageurs issus de sept ligues à savoir les ligues d’Atsinanana, de Boeny, d’Analamanga, de Vatovavy Fitovinany, de Vakinankaratra, d’Alaotra Mangoro et de Haute Matsiatra ont montré des belles batailles et des beaux spectacles avant la réception des jeux des îles à la maison en 2023.

Le président de la Fédéra­tion malgache de natation Gabriel Ramanantsoa a expliqué que « ce championnat de Madagascar sert de point de départ pour la préparation des JIOI de 2023. C’est primordial car il constitue un test pour détecter les nageuses et nageurs qui constitueront l’équipe nationale. Nous réitérons notre appel sur la nécessité d’avoir une piscine chauffée pour nos athlètes ».

Durant les trois jours de championnat de Madagascar, trois records nationaux ont été battus. Sur la distance de 1500m NL, Senior homme, Rakotomavo Herinirina John (ASSM Club Natation) a battu l’ancien record de Clark (18.29.05 réalisé le 10/08/03) vieux de dix neuf ans.

Il a réalisé un nouveau record de Madagascar de la distance en 18.15.91. Sur la distance e 800m NL, Andriam­penoma­nana Baritiana (Mana­ging) avec son temps de 9.49.66 a battu un vieux record de neuf ans appartenant à Anthony effectué le 28/04/13 (9.57.70). Raharvel Harivony Jonathan (Cosfa), sur la distance de 50m Brasse a établi un nouveau record de Mada­gascar avec un temps de 29.25. Il a effacé son ancien record national de 29.63 réalisé le 11/10/21.

Bel avenir

La natation malgache a un bel avenir si les infrastructures suivent les normes demandées par les athlètes. Dans la catégorie des benjamins, des nouvelles performances ont été réalisées. Et c’est un beau présage pour les jeux des îles à la maison dans 15 mois. Sur la distance de 200mNL, Andrianaho Marie Ange, de la catégorie benjamine a réalisé une belle performance en effaçant la performance détenue par Murielle (2.26.09) dans un temps de 2.25.75.

Sur le 50m Dos (benjamin), Rakotobe Tendry Tiavina avec son temps de 31.15 a battu la performance d’Anthony (32.97). Sur la distance de 50 m Papillon (benjamin), Rakotobe Tendry Tiavina a amélioré son ancien temps de 30.01 en 28.77.

Toujours dans la catégorie benjamine, sur la distance de 100mNL Rakotobe Tendry Tiavina avec son temps de 1.01.77 a surclassé la performance d’Anthony de 1.03.42. En minime sur 200m NL, Andriampenomanana Bariti­ana a amélioré son ancien temps de 2.11.51 en 2.10.25. Dans la catégorie cadette, sur la distance de 50m brasse, Ramiandrisoa Angie a amélioré son ancien temps de 37.07 en 37.03.