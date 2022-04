Millenium challenge corporation – Madagascar sur la voie de la réintégration

Madagascar est éligible pour bénéficier du MCC pour l’année 2023. C’est ce qui découle d’une rencontre entre Andry Rajoelina et la patronne du Millenium Challenge Corporation.

Sur la bonne voie. Depuis le début du séjour de Andry Rajoelina, président de la République, à Washington, l’institution présidentielle ne boude pas le plaisir d’annoncer les acquis de ce déplacement.Dimanche, la présidence de la République a publié un communiqué rapportant les résultats encourageants de Madagascar,dans la notation du Millenium Challenge Corporation(MCC).

«Madagascar dépasse 50% des conditions pour avoir le « score card » MCC et est éligible pour bénéficier de l’aide financière de cette institution américaine (…)», affirme le communiqué de presse de la présidence de la République. Cette missive rapporte la rencontre entre le Chef de l’État et Alice Patterson Albright, présidente directrice générale du MCC, dans la capitale américaine, le 21 avril.

Des indiscrétions en back office technique du sujet confirment que, sauf baisse de performance, la Grande île a de grandes chances de figurer dans la liste des éligibles à l’aide du MCC pour 2023. Une liste qui devrait être connue au début du second semestre de cette année 2022. Agence de l’administration américaine, le MCC gère les fonds du Millenium Challenge Account (MCA).

Lutte contre la corruption

«(…) l’assistance du MCC offre aux pays sélectionnés une possibilité d’identifier leurs propres priorités pour parvenir à une croissance économique durable et à la réduction de la pauvreté», indique, entre autres, le «scorebook» des pays évalués sur l’exercice 2021. L’avantage du MCA est que le pays bénéficiaire dispose d’une grande latitude dans l’affectation du fonds mis à sa disposition.

Madagascar a fait partie des premiers bénéficiaires du MCA. Les fonds décaissés se chiffraient en centaines de millions de dollars jusqu’à ce que le MCC coupe les ponts, en 2009, à cause de la crise politique. À la lecture du communiqué de la présidence de la République, cette page est, de prime abord, définitivement tournée.

«Le processus du développement du pays est sur la bonne voie avec le renouvellement de la confiance des Partenaires techniques et financiers (PTF) au président Andry Rajoelina», se réjouit la missive de l’institution présidentielle. Elle ajoute que le Chef de l’État a déclaré, «le développement du pays doit passer par la stabilité politique». Avoir de nouveau les faveurs du MCC pour bénéficier du MCA n’est,toutefois, pas aisé.

Pour avoir les faveurs du MCC il faut remplir vingt critères répartis en trois grandes rubriques que sont la bonne gouvernance, l’investissement dans le capital humain et la liberté économique. Le tableau de bord sur les notes de la Grande île indique qu’elle a coché douze des vingt cases. Elle performe en matière de droit démocratique selon le document. Il y a, cependant, un gros point noir dans le domaine de la lutte contre la corruption.

Le communiqué de la présidence de la République rapporte justement que durant l’entretien entre Andry Rajoelina et Alice Patterson Albright, a été souligné que Madagascar «devra davantage répondre au critère lié à la lutte anti-corruption». Vendredi, justement, le Conseil supérieur de l’intégrité (CSI), a instamment demandé la traduction en acte, à tous les niveaux, des discours et intentions politiques sur la lutte contre la corruption et la bonne gouvernance.