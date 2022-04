France présidentielle – Emmanuel Macron réélu avec 58% des votes

Le président français Emmanuel Macron a été nettement réélu dimanche pour un second mandat de cinq ans, mais sa rivale Marine Le Pen porte l’extrême droite au plus haut et entend poursuivre la bataille aux législatives de juin.

Le chef de l’État sortant obtient une victoire assez large entre 57,6 et 58,2% selon les estimations, tempérée par une for te abstention.

Les Français ont donc choisi de reconduire un président centriste libéral et très pro européen face à une candidate radicale ayant la « priorité nationale » au coeur de son projet, et extrêmement critique vis-à-vis de l’Union européenne.

« Cher @Emmanuel Macron, toutes mes félicitations pour votre réélection (…). Je me réjouis de pouvoir continuer notre excellente coopération. Ensemble, nous ferons avancer la France et l’Europe », a réagi sur twitter la dirigeante de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

« En cette période tourmentée, nous avons besoin d’une Europe solide et d’une France totalement engagée pour une UE plus souveraine et plus stratégique », a réagi le président du Conseil européen Charles Michel.

Rassemblés au Champ de Mars à Paris, sous la tour Eiffel, les supporters d’Emmanuel Macron ont scandé « et un, et deux, et cinq ans de plus! », avant qu’un disc jockey ne commence à mixer de la musique moins de dix minutes après l’annonce des estimations.

Emmanuel Macron, 44 ans, est le premier président français à être réélu pour un second mandat en 20 ans, depuis Jacques Chirac en 2002 face au père de Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen.

Mais cette élection s’inscrit dans un contexte d’abstention record, estimée à 27,8% par l’Ifop, un taux inédit pour un second tour depuis 1969 (31,3%).

Le réflexe du « front républicain » ou du barrage à l’extrême d roi te, qui a v ai t fonctionné il y a cinq ans, a cette fois été moindre et les élections mettent en lumière un pays largement fracturé.

À titre de comparaison, M. Macron avait en 2017 remporté 66,10% des suffrages, devançant largement Mme Le Pen (33,90%).

3e tour des législatives

À 53 ans, avec un score entre 41,8 et 42,4%, cette dernière porte l’extrême droite à un niveau record en France, laissant augurer des temps difficiles pour le président réélu, dont le premier défi sera d’obtenir une majorité aux législatives de juin.

« Les idées que nous représentons arrivent à des sommets », a déclaré Mme Le Pen, saluant les « compatriotes des province et des campagnes », et « d’outre-mer », cette « France trop oubliée, nous, nous ne l’oublions pas ».

Elle a annoncé aussi sa volonté de poursuivre le combat politique. « Nous lançons ce soir la grande bataille électorale des législatives », a-t-elle dit sous un tonnerre d’applaudissements de ses partisans.

Le chef de la gauche radicale, Jean-Luc Mélenchon, éliminé au premier tour, mais arrivé en troisième position a lui aussi voulu promettre l’enfer électoral aux législatives des 12 et 19 juin à Emmanuel Macron, président « mal élu ». « Le troisième tour commence ce soir », a-t-il déclaré.

Emmanuel Macron aura pour tâche de rassembler des Français divisés et répondre à une colère très prégnante depuis les manifestations des Gilets jaunes de 2018/2019, qui n’a jamais été véritablement réglée.

Il devra aussi répondre aux angoisses suscitées par les successions de crises, de la pandémie de Covid-19 à la guerre en Ukraine.

Lors de son dernier grand meeting à Marseille il y a une semaine, M. Macron, très critiqué sur son bilan vert, a promis qu’un nouveau quinquennat sous son règne serait « écologique ou ne serait pas », et promis un renouvellement de la politique.

Souvent qualifié de « président des riches », le président a multiplié les gestes envers cet électorat de gauche, semblant prêt à des concessions sur certains points, et notamment sa controversée et emblématique réforme des retraites, qu’il n’a pas réussi à mettre en oeuvre au cours de son premier mandat.

Ces promesses n’ont pas suffi à faire baisser le taux d’abstention lors de ce deuxième tour, qui tombait aussi au début de vacances scolaires. Ni à susciter un large vote d’adhésion. A l’instar de Nicolas Moreau, 44 ans, conseiller municipal à Bersée dans le nord, qui expliquait avoir effectué « un vote par obligation ». Ou de Véronique, habitante de Bersée, pour qui « entre les deux choix, on essaye de choisir le moins mauvais ». Battue pour la troisième fois de sa carrière à une élection présidentielle, Mme Le Pen, 53 ans, n’a pas réussi à briser le « plafond de verre » que représente en France l’éventualité d’une victoire de l’extrême droite. Avec son score élevé, elle place néanmoins sa famille politique et ses idées radicales encore plus au coeur de la scène française.

Mme Le Pen récolte ainsi les fruits d’une stratégie de « dédiabolisation » patiemment menée depuis une décennie. Elle a lissé et adouci son discours, banalisé son image, se montrant proche des préoccupations des Français, même si, sur le fond, son programme reste aussi radical, notamment sur l’immigration et les institutions.