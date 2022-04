Football – FMF : Première réunion du comité exécutif

Le comité exécutif de la Fédération Malgache de Football s’est réuni pour la première fois, vendredi au siège. Et ce, après que la FIFA ait envoyé une lettre pour statuer sur la crise interne à Isoraka. L’instance internationale avait pris position, en confirmant Victorien Andrianony à la direction de l’institution. Et conformément aux directives de la maison mère, c’est bel et bien le premier vice-président qui était à la baguette vendredi.

Comme nous l’annoncions la semaine dernière, cette première réunion peut être interprétée comme une lueur d’espoir, dans l’optique d’une sortie de crise. Une crise qui fait très mal à la discipline. Aucune information n’a filtré d’Isoraka depuis vendredi. Le seul détail soufflé à la presse,souligne que « la réunion s’est bien passée ». Aucun accroc donc a priori, après de longs mois marqués par des passes d’armes incessants. Pour le reste, il faudra attendre un éventuel communiqué officiel, notamment pour connaître les décisions prises à l’issue de cette rencontre.

Il semble qu’on assiste à une sorte d’apaisement à Isoraka. Espérons que la situation continue d’évoluer dans ce sens, sachant que les échéances internationales approchent à grands pas. En effet, au-delà des guéguerres politiques entre membres du comex, c’est bel et bien l’avenir de l’équipe nationale qui inquiète le plus. Nous sommes à un mois des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations. Les Barea débuteront par un déplacement au Ghana, puis enchaîneront avec la réception de l’Angola. Tout le monde attend les décisions du comex concernant cette campagne, notamment l’identité du sélectionneur et le programme de préparation.