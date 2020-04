Transport – GPS et CNaPS pour les taxi-be

Vers la fin du laisser-aller. Les véhicules de transport en commun seront équipés de GPS. Une convention a été signée dans ce sens entre le ministère des Transports, du tourisme et de la météorologie, de la Fonction publique, la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNaPS), l’Union des coopératives transporteurs Standardisés (UCTS) et la société TEC Company (Technology Engeenering Concept). Quelque deux mille trois cents véhicules opérant au sein du collectif sont concernés dans un premier temps. La CNaPS contribuera à l’installation du GPS en payant les charges pour une période déterminée. D’après le ministère des Transports, ce dispositif devrait améliorer d’au moins 50% la qualité de service chez les taxi-be. Le GPS amènera les transporteurs à se conformer au cahier des charges avec notamment le respect des itinéraires et de la vitesse. Grâce à la géolocalisation, les responsables pourront suivre en temps réel chaque véhicule. Les taxis-brousses sont également concernés. La mise en place du GPS appuiera la lutte contre les attaques sur les routes nationales grâce à l’option « bouton panique ».