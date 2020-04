Télécom – « My Airtel » facilite les transactions financières

Simplicité. C’est le mot d’ordre que l’opérateur de télécommunication s’est imposé en lançant sa nouvelle application « My Airtel ». Présentée à l’occasion d’une opération de donation effectuée par l’opérateur à l’hôtel de ville Analakely, l’application a pour objectif de renforcer la sécurisation des transactions financières depuis les comptes mobiles money ou encore les comptes bancaires abonnés. « Il suffit simplement de télécharger l’application sur AppStore ou PlayStore et en un clic il est possible d’acheter les offres internet, acheter du crédit, ou encore et surtout envoyer de l’argent aux proches en toute sécurité. Cette technologie est une offre en libre-service mise en place pour faciliter le quotidien des usagers en cette période de crise sanitaire », explique Eddy Kapuku, directeur général d’Airtel Madagascar.

En plus de la mise en place de cette application pour soutenir les usagers, l’opérateur a effectué une remise de dons de cinq tonnes de riz auprès de trois institutions publiques, à savoir la Commune Urbaine d’Antananarivo et les Centres de Commandement Opéra­tionnel covid-19 de Fianaran­tsoa et de Toamasina.