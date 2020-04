Securité routière – Renouveau de l’Automobile Club de Madagascar

Sous l’impulsion d’un nouveau bureau, l’Automobile Club de Madagascar reprend son envol, avec plusieurs projets de sécurisation routière en gestation.

Rénovation des passages pour piétons, publication d’un guide routier ou encore réinstallation de panneaux de signalisation. L’Automobile Club de Madagascar annonce plusieurs projets, à réaliser dans un futur proche : « Nous collaborons avec la Commune Urbaine d’Anta­nanarivo, pour rénover les passages pour piétons à proximité de différentes écoles de la capitale. Nous débuterons du côté de l’EPP Vohibola à Ampandrana, la semaine prochaine. Au total, l’on dénombre douze points ».

À titre de précision, son rayon d’action s’étale sur trois domaines. Citons la mobilité automobile qui consiste, notamment, en la délivrance du permis international , la prévention et la sécurité routière , et enfin, le tourisme. À propos du secteur touristique plus particulièrement, l’édition d’un nouveau guide constituera le principal objectif à plus long terme. L’ouvrage mettra en avant diverses indications concernant chaque route et aussi à propos des meilleurs hôtels de chaque localité.

Sollicitation de la FIA

Pour revenir en arrière, l’Automobile Club de Madagascar a été créé en 1949. Les trois volets, cités précédemment, constituent ses raisons d’être. D’un autre côté, il disposait également de sa branche sportive destinée à l’organisation de différentes compétitions, plus connue sous l’appellation d’Asacm (ndlr : Association Sportive de l’Automobile club de Madagascar) et qui s’est démarquée au fil du temps.

Après un ralentissement des activités ces dernières années, l’Automobile Club de Madagascar est en phase de redémarrage présentement. Et ce, sous l’impulsion d’un nouveau bureau établi en mars 2019. Celui ci est composé de douze individus et est présidé par Gérard Andrianoely. « Dernièrement, la Fédération Internationale de l’Automobile a sollicité la relance de l’Auto­mobile Club de Mada­gascar, afin de reprendre les actions de sécurisation routière, d’où ce nouveau bureau et ces nombreux projets en gestation », explique le président.

Dans la foulée de cette assemblée élective, la première initiative a été de contribuer au ravalement du célèbre mur blanc de Mandraka, qui met en exergue différentes mesures de sécurité. Les prémices d’un renouveau pour cette entité « reconnue d’utilité publique », d’après ses membres.