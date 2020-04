Rentrée des classes – L’école « Ny Sekolintsika » se prépare

La plupart des écoles catholiques ne reprendront les cours que lundi. Cette décision a été prise pour mettre en place les mesures d’accompagnement adaptées face au coronavirus dans les écoles. C’est le cas pour l’école privée Ny Sekolintsika Analamahitsy. Le ministère de l’Eau, de l’assainissement et l’hygiène a pulvérisé des désinfectants dans cette école, hier. « L’organisation de l’emploi du temps devait être bien placé. Les enseignants se sont réunis trois fois pour cela. Ce n’est pas au moment de la rentrée que les enseignants vont chercher les masques et feront l’arrangement des bancs. Lorsque les élèves reprendront les cours, tout est prêt », explique Père André, curé de l’Ecar Saint Esprit Analamahitsy.

Pour l’école Ny Sekolin­tsika, trois cent quatre-vingt élèves seront reçus à partir de lundi. Les parents aideront les enseignants dans la prise de température et l’emplacement des élèves. Le ministère de l’Eau et de l’assainissement s’efforce de finir la pulvérisation de désinfectant des écoles avec d’autres ministères actuellement. « Cette action n’est pas seulement réalisée par le ministère de l’Eau et de l’assainissement, mais le ministère de l’éducation nationale, le ministère de la Santé publique et le ministère des Télécommunications y collaborent également. Nous effectuons la pulvérisation de désinfectant tous les jours, avec une équipe de dix ou quinze personnes. Nous avons aussi donné les pulvérisateurs à la commune urbaine d’Anta­nanarivo qui nous aidera », explique Estelle Nozara Andrianambinina, directeur régionale Analamanga de l’Eau, l’assainissement et l’hygiène.