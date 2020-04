Religion – Le ramadan célébré dans le confinement

Le mois du Ramadan a débuté hier, pour les musulmans. Ce mois sacré sera célébré à la maison pour la plupart d’eux. La prière collective n’aura pas lieu.

En temps de confinement, rien n’a changé sur toutes les manières à faire. Les musulmans continuent le jeûne, mais ne peuvent pas se réunir dans les mosquées. « Nous ne mangeons pas, ne buvons pas et n’auront aucun rapport sexuel du matin jusqu’au coucher du soleil. Le ramadan est aussi l’occasion d’augmenter les prières et beaucoup plus que tous les jours. Tous les soirs, il y a une prière collective. Comme les mosquées ne s’ouvrent pas, chaque famille fera la prière à la maison. Nous suivons les mesures à suivre durant ce confinement à cause de la pandémie coronavirus », explique Issa, un musulman à Antananarivo. Les grands repas familiaux comme tous les ans n’auront pas lieu. Le rassemblement est encore interdit, selon le Président Andry Rajoelina.