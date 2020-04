Boeny – Réunion quotidienne sur la lutte contre le coronavirus

La vie quotidienne des habitants de Mahajanga s’organise toujours autour des dispositions imposées par l’État d’urgence sanitaire. Les membres du Centre de commandement opérationnel (CCO Covid-19 de la région Boeny) tiennent tous les jours une réunion, au siège de la direction régionale de la Santé à Mahabibokely.

Son premier responsable, le Dr Rivomalala Rakotonavalona, également président du Comité de vigilance de lutte contre les épidémies, a expliqué que les points de contrôle sanitaires sont effectifs sept jours sur sept. « La prise de température est la première étape pour repérer les signes et symptômes du coronavirus. Mais la fiche individuelle permet aussi de contrôler l’évolution par le Test de diagnostic rapide (TDR) et, à partir du dixième jour, une signification est possible », explique le directeur régional de la Santé.

Ce dernier a aussi fait l’inventaire des stocks de tests dans cette lutte contre le Covid-19 dans le Boeny. « Nous ne disposons plus que de quatorze unités de TCR et de seize unités de TDR. Les cent neuf tests de TDR réalisés sont tous négatifs ainsi que les vingt TCR. Les deux derniers sont également négatifs. Mais le plus important est de faire un test pour tout le monde. Nous attendons la réponse des responsables du CCO national », souligne le président du Comité de vigilance de lutte contre les épidémies.

Depuis lundi, un service minimum est instauré dans les Services publics à Mahajanga. Les gestes-barrières doivent cependant être respectés ainsi que les protocoles sanitaires avec les dispositifs de lavage des mains à l’entrée. Les bureaux sont ouverts de 8 heures à 12 heures, la distanciation sociale d’un mètre étant obligatoire. Il en est de même du port de masque. Un bureau ne peut ainsi contenir que cinq personnes.

À Mahajanga, le port de masque est respecté par 20% de la population. Mais il est exigé dans les grandes surfaces. Les gestes barrières sont encore très négligés.