Natation – Championnats de Madagascar – Dernier test de sélection

Trois cent soixante-dix nageurs sont en lice aux sommets nationaux sur grand bassin depuis hier à Toamasina. La liste des quinze sélectionnés sera connue samedi.

Dernière ligne droite. Deux ans plus tard, la Fédération malgache de natation confie encore une fois à la piscine du centre régional de la Jeunesse et des sports de Toamasina, l’accueil des championnats de Madagascar de natation sur bassin de 50m.

Les sommets nationaux sur grand bassin s’étaleront sur quatre jours, lancés ce mercredi 24, et ne prendront fin que le samedi 27 avril. Les éliminatoires sont programmées tous les matins et les finales dans l’après-midi. « C’est un rendez-vous national de trois en un durant lequel sont prévus le test de classement et les championnats nationaux jeunes, en plus des sommets open ou toutes catégories », souligne la directrice technique nationale, Harivola Marie Sarah Razafindrainibe.

Trois cent soixante-dix nageurs et dix-huit clubs issus des cinq ligues régionales existantes, à savoir Analamanga, Vakinan­karatra, Boeny, Atsinanana et Vatovavy-Fitovinany y sont attendus, ainsi que d’autres régions comme Alaotra-Mangoro et la Haute- Matsiatra y seront représentés. « Ce sommet national servira de test final pour sélectionner les membres de l’équipe nationale en vue des Jeux des Iles à Maurice en juillet », confie la DTN Vola.

Passage obligé

Le ministère de la Jeu­nesse et des sports a fixé le quota de la sélection nationale à quinze pour la natation. Et la direction technique préfère présenter huit garçons et sept filles aux Jeux.

Aucune exception n’est tolérée. « Pour le cas des expatriés, ils devront eux aussi participer aux championnats et prouver leurs performances pour intégrer l’équipe nationale », précise la première responsable technique de la fédération. La préparation sera continue pour la natation vu que les présélectionnés n’ont pas suivi le premier regroupement de trente jours de la mi-mars à la mi-avril.

Dans le but de récupérer leur droit de trente jours de regroupement, « la fédération a proposé au ministère d’entamer début mai la préparation de ses sélectionnés en vue des Jeux, et enchainera sans interruption le deuxième et regroupement final début juin, avec les autres disciplines jusqu’au départ pour Maurice… Et cette proposition a déjà été validée par le ministre », explique le président de la fédération, le général Gabriel Ramanantsoa.

« Ce sera un regroupement macro cycle. Nous allons d’abord réviser les techniques fondamentales, puis renforcer l’endurance, procéder ensuite à la préparation pré-compétition sans oublier le travail à sec et la musculation », conclut Harivola Marie Sarah Razafindrainibe.