Environnement et météorologie – Les régions exposées aux changements climatiques

L’élaboration du plan national d’adaptation et de la Politique nationale de lutte contre les changements climatiques est essentielle. Les travaux sont en cours.

Madagascar est classé parmi les pays les plus exposés aux impacts du changement climatique, même si notre contribution à l’émission du carbone qui provoque ce problème météorologique et environnemental n’est que minime.

« Toutes les vingt-deux régions sont très vulnérables aux changements climatiques », souligne Lovakanto Ravelomanana, directeur du Bureau national de Coordination des changements climatiques. Ces impacts se font fortement ressentir, actuellement.

Ils touchent de multiples secteurs, à savoir, la santé, l’agriculture, l’élevage, le climat, l’aménagement du territoire, ainsi de suite. Nous pouvons constater, entre autres, « la hausse de la température, la baisse de la quantité des précipitations ou bien, des pluies torrentielles sur une zone, engendrant des inondations, le retard du début de la saison d’hiver, la baisse des récoltes, l’érosion côtière, la recrudescence de maladie comme le paludisme sur certaines zones où il a presque disparu». Tous ces problèmes liés au changement climatique ont été soulevés par les participants de la cinquième consultation inter régionale réunissant les régions d’Analamanga, de Vakinan-karatra, de Melaky, de Menabe, de Bongolava, d’Itasy, qui se tient, hier et ce jour, à Antsirabe.

Inévitable

Madagascar ne peut pas échapper à ce phénomène. La seule alternative pour le pays s’avère l’adaptation ou l’atténuation. Il est, ainsi, temps pour Madagascar d’avoir un plan national d’adaptation et un Plan d’action National pour la lutte Contre le Changement Climatique (PNCCC). «Nous devons, par exemple, adapter le calendrier cultural, les semences utilisés, suivant les impacts des changements climatiques », rajoute Lovakanto Ravelomanana.

à travers le Bureau National de Coordination des Changements Climatiques (BNCCC), et en partenariat avec la Coopération allemande, la GIZ, à travers le Projet de renforcement des conditions et capacités d’adaptation durable au changement climatique (PRCCC) du Programme d’Appui à la Gestion de l’Environnement (PAGE), le ministère de l’Environnement et du développement durable (MEDD) a organisé cinq consultations inter-régionales, depuis février. L’Union Européenne et le ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement du gouvernement Allemand financent le projet.

Cet atelier à Antsirabe est le dernier avant la consultation nationale. Les documents devraient être validés au mois de juin. à partir de ces documents, l’état va pouvoir identifier les activités prioritaires.