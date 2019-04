Antsiranana – Après Pâques, le mauvais temps

Le long week-end pascal bien ensoleillé s’est terminé dans le Nord par une fin d’après-midi et une soirée pluvieuses. Ce qui a obligé les pique niqueurs à rentrer plus tôt chez eux.

Le week-end pascal s’est bien déroulé comme prévu dans la capitale du Nord. Comme à l’accoutumée, les Antsiranais ont profité des trois jours de repos pour envahir la plage mythique de Ramena, située à 17km de la ville. Reconnue par son sable fin au cœur de la baie de Diego, réputée mondialement par sa taille, elle reste l’endroit le plus prisé des pique-niqueurs. Parmi les sites touristiques de la région, elle a encore battu son record de fréquentation. Dès le premier jour, des taxis, des cars, des camions, formels ou non, ont envahi le parcage Ramena pour faciliter le déplacement des habitants.

On a même pu remarquer la présence d’Indopakistanais, d’Arabes et d’étrangers de nationalités différentes, dont les « vahiny » venant d’autres districts ou régions avoisinantes. Tous sont réunis par le charme de la plage et de la mer. Les uns ont dressé leurs tentes aménagées ou non tandis que d’autres n’ont apporté que leurs nattes. Les gens aisés, eux, se sont servis de leurs voitures respectives. « Comme chaque année, aller à Ramena durant la fête pascale est devenu un rite incontournable pour nous. C’est un moment privilégié et festif pour des milliers d’Antsiranais », affirme une mère de famille.

Les campeurs n’ont pris d’assaut les plages que l’après-midi dominical. Les trois jours du week-end ont été ensoleillés et l’ambiance de fête a régné grâce à des animations musicales et culturelles diverses pour tous les âges.

Des hauts et des bas

Mais comme chaque année, les festivités pascales ont rimé avec excès de vitesse en dépit de la présence des gendarmes et des policiers sur les routes nationales ou dans les points noirs. L’on a dénombré une dizaine de véhicules accidentés mais sans victimes corporelles.

À voir les statistiques provisoires du bilan des sinistres du week-end pascal, aucune noyade n’a été déplorée. Au service d’urgence du Centre hospitalier universitaire de Tanambao, vingt consultations ont été enregistrées durant les deux derniers jours. Selon le Dr Mamy Ben Joseph, onze cas ont reçu des soins d’urgence pour des plaies légères tandis que trois autres personnes y ont été admises. Toujours le dimanche, deux personnes ont été transférées au service de stomatologie et deux autres ont subi une opération chirurgicale le lundi de Pâques pour cause de traumatisme crânien et fracture de la main.

Le même jour, le service a aussi enregistré sept victimes d’accidents de la circulation et trois d’accidents domestiques. Outre le traumatisme multiple, d’autres personnes ont présenté des plaies au visage et à la jambe. Mis à part les maladies bénignes, le CHU de la Place Kabary a sauvé la vie à un jeune homme qui a essayé de se suicider. C’était le lundi de Pâques.

Par ailleurs, la fête a créé quelques surprises, car la fin du week-end pascal ensoleillé, s’est terminée par la pluie en fin d’après-midi et dans la soirée. Ce qui a obligé les pique-niqueurs à rentrer chez eux avant l’heure prévue.