Vol annulé

Le député Siteny Randrianasoloniaiko et ses partisans affirment que le vol de l’avion privé qu’il allait prendre à destination de Mananjary avec d’autres élus n’a pas obtenu l’autorisation de décoller de l’Aviation civile de Madagascar (ACM). L’ACM explique que des problèmes techniques rencontrés par l’entité basée en Europe qui héberge le site web de l’ACM a entraîné son dysfonctionnement. Aussi des programmes de vols intérieurs et internationaux sont perturbés. Le vol qu’aurait dû prendre le député Randrianasoloniaiko et sa suite serait parmi ceux dont le décollage a été retardé. Un retard qui aurait amené la compagnie propriétaire de l’aéronef à décider de ne plus effectuer le vol.