VACCINATION – Soixante-quatorze mille doses de PFIZER receptionnées

La cérémonie officielle de réception de soixante quatore mille huit cent quatre-vingt doses de vaccins Pfizer s’est déroulée hier à Ivato. Arrivés avant-hier et remis officiellement, ces vaccins sont donnés par le gouvernement Espagnol dans le cadre mécanisme Covax et font partie de l’effort mondial de la vaccination contre la Covid-19. La cérémonie s’est déroulée sous la houlette du Secrétaire Général du ministère de la Santé Publi­que et du Directeur Général de la Médecine Préventive, du Représentant-Résident OMS Madagascar, du Repré­sentant de Unice Mada­gas­car, de la Représentante de l’Ambassade du Royaume d’Espagne, et de l’envoyé de l’Union Européenne. Il s’agit donc des doses supplémentaires de vaccin Pfizer. « La Covid-19 continue de se propager dans le pays. Ainsi, l’Unicef et ses partenaires continuent de soutenir les efforts de vaccination pour protéger la population malgache de la Covid-19 », souligne l’Unicef sur sa page. Durant la période de pandémie de Covid-19, l’État malgache a retenu quatre vaccins sur proposition de l’Académie de médecine, parmi eux les vaccins Covishield, Pfizer, Sinopharm et Jonhson&Johnson. Trois ans après l’apparition des premiers cas de Covid-19, le taux de vaccination reste faible dans le pays. L’effort de vaccination est souligné. Dernièrement le dernier cas de Covid-19 dans le pays a été enregistré à trente cas avec un décès au dernier bilan.