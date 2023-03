RUGBY- XXL ENERGY TOP 20 – TAM Anosibe vise une deuxième victoire

C’est au tour de la poule A et B de monter sur le terrain, ce dimanche à Andohata­penaka. Le championnat de Madagascar de rugby à XV senior homme, appelé XXL Energy Top 20 entame sa sixième semaine de compétition, ce dimanche au stade Makis à Andohatapenaka. Après un mois de compétition, à part la domination des joueurs de Cosfa qui ont enregistré deux victoires en autant de matchs, toutes les équipes soit ont trébuché d’entrée soit sont à la recherche d’une première ou d’une deuxième victoire. Ce dimanche à 11 heures, TAM d’Anosibe de la poule A jouera son troisième match et tentera d’empocher une deuxième victoire contre XV FA d’Ampasika, après celle acquise le 26 février contre FBM de Bemasoandro sur le score de 31 à 17. Lors de sa deuxième rencontre le 19 mars contre TFM d’Ankasina, les joueurs d’Anosibe se sont inclinés d’un fil sur le score de 21 à 22. Ce match de dimanche est une occasion pour eux de chercher une deuxième victoire pour se rattraper du faux pas de la semaine passée.

Retenir la leçon

De l’autre côté, les rugbymen d’Ampasika veulent confirmer leur bonne forme actuelle et tenteront, eux aussi, d’engranger les points de la victoire après celle acquise contre FBM de Bemasoandro le 12 mars. Ce sera un match décisif pour la recherche de la première place, et malheur aux vaincus. Le match de 13 heures opposant TFA d’Anatihazo et FBM de Bemasoandro est un match capital pour les deux équipes. Ce sera un match de rachat car elles ont été battues respectivement lors de leur première rencontre. Les joueurs d’Anatihazo se sont inclinés sur le score de 14 à 19 face à ceux de TFM d’Ankasina le 5 mars, tandis que les rugbymen de FBM Bemasoandro ont été battus par ceux de TAM sur le score de 17 à 31 le 26 février. « Les joueurs de TFA ont déjà retenu la leçon. Ce match de dimanche est une occasion pour nous de nous rattraper et de montrer à nos adversaires que cette année, TFA vise au moins le dernier carré. Nous avons des joueurs très talentueux capables de battre n’importe quelle équipe », confie Fidy Rakotondrambola, supporteur de TFA. En ouverture de la journée de dimanche, STM Savonnerie affronte UsIkopa d’Andohatapenaka tandis que pour clore les matchs de dimanche, les rugbymen de 3FB tenteront de gagner leur première victoire face à FTB d’Andohatapenaka. Lors de leur dernière sortie, les joueurs du ministère de la Santé se sont inclinés en trébuchant et battus d’un fil sur le score de 23 à 24 devant Savonnerie tropicale le 19 mars. Pour atteindre l’objectif fixé d’atteindre le dernier carré au moins, il faut commencer par gagner ce dimanche.