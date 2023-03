Orange Pro League – Mama FC vise le sommet, le dauphin pour Uscafoot

Seuls quatre matchs seront au programme de la onzième journée de l’Orange Pro League, ce weekend. Un seul de la conférence Nord est prévu cet après-midi, TFFC de Boeny, classé septième, accueillera à Ambohi­dratrimo, l’Uscafoot qui occupe la quatrième place avec 15 points au compteur. Une autre rencontre de la même conférence aura lieu dimanche, entre le Cosfa, dauphin du groupe et crédité de 17 points, et Tia Kitra FC, classé sixième. Le match se jouera à Mahitsy. En cas de victoire, Cosfa conservera la deuxième place. Dans le cas contraire et si le club de la commune urbaine d’Antananarivo gagne, ce dernier reprendra le fauteuil du dauphin. Les deux autres matchs de la conférence Sud se tiendront tous en provinces. Mama FC, troisième de la poule, fera le déplacement à Toliara pour affronter 3FB, lanterne rouge. Dato FC Farafangana qui occupe la septième marche, jouera, pour sa part, à domicile contre Zanakala FC, cinquième du groupe à Mana­kara. Les assureurs se propulseront en tête du groupe en cas de victoire. Les clubs qui ont des joueurs appelés en sélection et en lice aux matchs qualificatifs à la Can, reprendront la compétition après le match retour des Barea contre Les Fauves de la Centrafrique qui se déroulera ce lundi.