INTERVENTION POST-CYCLONIQUE – Marovoay se relève progressivement

Marovoay, frappé de plein fouet par Cheneso, se relève petit à petit. La vie reprend doucement, dans ce district, après le passage de ce cyclone, au mois de janvier. De l’emploi temporaire a été créé, grâce au programme de réponses aux crises, dont les catastrophes naturelles. « Notre maison a été inondée, lors du passage du cyclone. Avec une enflure au pied, je n’ai pas pu ramasser mes affaires, dont une partie a été emportée par les eaux. Grâce à Asa Vonjy Voina, je vais pouvoir racheter des matériels et assurer nos dépenses dans les jours à venir », témoigne Tombo Rasoazafy, qui vit dans le fokontany Ambohi­mena, à Marovoay, au début de ce mois. Le passage de ce cyclone a été un cauchemar pour Marovoay. Plusieurs villages ont été inondés, d’autres ont été isolés. Les rizières et les champs de culture ont été ravagés, dans ce grenier à riz. Des infrastructures scolaires, routières et sanitaires et des cases d’habitation ont été détruites. Après ce cyclone, beaucoup de familles n’avaient plus rien à mettre sous la dent. « C’est grâce à Asa Vonjy Voina que nous mangeons, désormais », note Volasoa Bernadette, une mère de famille qui vit à Ambohimena. Le Fonds d’intervention pour le développement (FID) a entamé des activités Asa Vonjy Voina, après saisine du Bureau national de la Gestion des risques et catastrophes (BNGRC), et sous la coordination du ministère de la Population, de la protection sociale et de la promotion de la femme, pour aider les habitants de Marovoay, à se relever. Les bénéficiaires du programme réhabilitent et assainissent des pistes en terre, de petites ruelles, des canaux d’évacu­ation et d’irrigations des eaux et barrages, endommagés à la suite du cyclone. Les travaux sont réalisés sur une période de vingt jours avec une rémunération de 6 000Ar par jour.