ILS ONT DIT

Florent Rakotoarisoa, président de la Haute cour constitutionnelle (HCC).

“Je n’ai pas de commentaire à faire sur les décisions de la HCC. Les raisons de nos décisions sont déjà inscrites dans les considérants. Néanmoins, nous écoutons les critiques. Elles peuvent aider et être constructives”.

Andrianarisedo Arsène Retaf Dama, président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI).

“L’indépendance de la CENI n’est pas juste vis-à-vis de l’Etat, mais aussi de tous les autres acteurs. La loi qui régit la CENI nous donne déjà un avantage. (…) Si tous les membres de la CENI étaient des politiciens, serait-elle indépen­dante ? Celui de permettre aux candidats d’avoir des représentants en tant que membres observateurs à tous les niveaux de la CENI”.

Norbert Lala Ratsirahonana, ancien Chef d’Etat.

“Mon avis ne change pas. Pour moi, l’essen­tiel est qu’il n’y ait plus de contestation électo­rale. C’est une bonne chose que toutes les tendances politiques soient présentes aujourd’hui”.

Rivo Rakotovao, coordonnateur national du parti “Hery vaovao ho an’i Madagasi­kara” (HVM).

“Nous savons qu’il n’appartient pas à la CENI de porter ce qui est discuté ici devant le Parlement. Seulement, si ceux qui doivent le faire n’agissent pas dans ce sens, nous perdons juste notre temps. Nous aurions aimé que le chef du gouvernement soit présent puisqu’il peut trancher sur les décisions politiques à prendre”.

Roland Ratsiraka, président du parti “Malagasy tonga saina” (MTS).

“Cessez avec les entraves et les interdictions des meetings politiques. Nous sommes des politiciens. Comment voulez-vous qu’on participe à une élection alors que nous ne

pouvons même pas rencontrer la population, ni réunir nos partisans. C’est ce que nous avons déjà dénoncé lors des précédents régimes. C’est une des causes des disputes et crises politiques”.

Lalatiana Rakotondrazafy Andriaton­garivo, ministre de la Communication et de la culture.

“Il y a un cadre juridique qui régit les réunions publiques. Il y a notamment les procédures de demande d’autorisation. S’agissant des textes électoraux, ce sont les lois qui ont été votés au Parlement en 2018 qui sont appliquées. Donnez-nous des éléments techniques pour dire pourquoi elles étaient applicables en 2018 et plus maintenant”.