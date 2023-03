CHANGEMENT CLIMATIQUE – Madagascar face à un grand défi

N’étant pratiquement pas responsable du réchauffement de la planète mais faisant partie des pays les plus impactés par le phénomène, Madagascar doit aujourd’hui relever un challenge de taille pour s’adapter à la nouvelle donne climatique.

Par la force des choses, la Grande ile est devenue l’un des pays les plus exposés au monde aux catastrophes climatiques extrêmes et fait même partie de trois nations les plus vulnérables aux conséquences du changement climatique. Inondations fréquentes, tempêtes tropicales, cyclones et sécheresses ont un impact dévastateur sur l’économie et sur ses populations. Nombre de ménages malgaches dépendent fortement d’une agriculture vivrière et de cultures pluviales. Par conséquent, les catastrophes comme la sécheresse ont des conséquences difficilement mesurables sur sa sécurité alimentaire et les moyens de subsistance des populations. Et selon les prévisions, le changement climatique devrait augmenter encore à l’avenir la fréquence et la violence de ces catastrophes.Les enjeux de lutte contre le changement climatique qui se manifeste à Madagascar par une multitude d’impacts socio-économiques et environnementaux, se retrouvent intrinsèquement liés aux problématiques de développement : énergie et électrification, aménagement du territoire, transports et croissance urbaine, impacts du climat sur la gestion de l’eau et l’agriculture, effets sanitaires, impacts des catastrophes naturelles, maintien des services écosystémiques, gestion des forêts et conservation de la biodiversité, etc. Tous ces secteurs cités représentent plus de 2 milliards de dollars chaque année.

Face à cette situation, Madagascar est condamné à s’activer pour réunir les conditions nécessaires afin de mieux combattre l’insécurité alimentaire qui s’aggrave et pour adapter son économie à la nouvelle réalité. Ce qui constitue un défi énorme car la population doit encore être sensibilisée et les acteurs du développement, des responsables locaux à la société civile en passant par le secteur privé, sont appelés à mieux cerner les nouveaux enjeux liés au changement climatique pour pouvoir arrimer leurs actions à l’atteinte des objectifs fixés. Certes, de nombreux efforts ont été déployés ces dernières années, mais force est de constater que la tâche est immense. D’autant plus que les ressources mobilisées jusqu’ici ne permettent pas encore d’avancer plus rapidement.

Pour financer les projets de réduction des risques de catastrophes, renforcer les structures locales, protéger son capital naturel ou encore adapter son tissu productif aux exigences en matière de développement durable, les spécialistes estiment que Madagascar a besoin de plus de 10 milliards dans les sept ans à venir. Et pour obtenir les financements pour combler ce besoin énorme, les responsables sont amenés à être davantage présents dans les rendez-vous internationaux et régionaux axés sur la finance verte. Il est tout important, selon un responsable d’une organisation non gouverne­mentale opérant dans la vulgarisation des énergies renouvelables, que le pays améliore la gouvernance des ressources captées à l’international.

Mobiliser plus de soutiens

Ces cinq dernières années, les engagements des pays riches en faveur des pays rendus vulnérables par le changement climatique tendent à croitre sensiblement. Des États-Unis aux pays européens en passant par les Open Society Foundations (OSF), les partenaires qui soutiennent financièrement l’Initiative d’adaptation pour l’Afrique (IAA), le programme phare de l’Union Africaine qui œuvre au renforcement d’actions d’adaptation concrètes sur le terrain, viennent par exemple d’être confirmés de nouveau. John Kerry, envoyé spécial du président des États-Unis pour le climat, a indiqué que les Américains vont financer l’Accélérateur de la sécurité alimentaire de l’IAA. Ce financement servira à soutenir les solutions innovantes portées par le secteur privé dans l’optique d’accroître la sécurité alimentaire et de mobiliser davantage des co-investissements au profit des projets contribuant à l’adaptation de l’Afrique. De son côté, Jochen Flasbarth, secrétaire d’État du ministère allemand de la Coopération économique et du Développement, a déclaré qu’en plus de sa contribution remise à l’Union européenne dans le cadre des initiatives Team Europe, qui réunissent des participants tels que les Pays-Bas, l’Allemagne, le Danemark, la France et la Commission européenne, l’Allemagne s’est engagée à verser 5 millions d’euros supplémentaires pour renforcer l’adaptation et la résilience au changement climatique en Afrique.

Quant à Yamide Dagnet, directrice de la Justice climatique de Open Society Foundations, elle a confirmé l’intention de son organisation à verser 4,5 millions USD supplémentaires d’ici 2025 pour, particulièrement, le renforcement d’Ecoverse, le projet pionnier de l’Initiative en faveur des communautés rurales. À savoir également que de nouveaux engagements totalisant 230 millions USD ont été pris en faveur du Fonds d’adaptation. En outre, le Comité permanent des finances de l’ONU sur le changement climatique prépare un rapport relatif au doublement du financement de l’adaptation qui sera examiné l’année prochaine lors de la COP28 à Dubaï.

« Il est maintenant plus nécessaire et plus urgent que jamais de renforcer et d’accélérer les actions d’adaptation sur le continent africain. La priorité de l’Initiative d’adaptation pour l’Afrique est de continuer à insister sur la nécessité d’augmenter le financement de l’adaptation à tous les niveaux. Il est essentiel d’apporter des financements significatifs et de faire preuve d’un véritable engagement pour aider des personnes qui sont peu responsables du changement climatique mondial mais qui sont actuellement les plus touchées par ses effets », a-t-on aussi souligné.

Et ce n’est là qu’un exemple parmi tant d’autres car les opportunités pour financer les programmes d’atténuation et d’adaptation aux effets climatiques se multiplient. Selon Seyni Nafo, négociateur climatique, des pays comme Madagascar se réchauffent plus rapide­ment que ceux dans d’autres partie du monde et ont besoin d’au moins 579 milliards USD entre 2020 et 2030 pour planifier et mettre en œuvre les mesures d’adaptation dont ils ont besoin. On ne saurait donc suffisamment souligner l’urgence de cette question. D’où la pression mise sur les partenaires comme le Fonds Vert pour le Climat (FVC), les organisations onusiennes, le Climate Emergency Collaboration Group, l’Union européenne, le gouvernement américain ou encore la Fondation Bill et Melinda Gates pour « accélérer le déblocage des fonds et renforcer les ressources ».

Un plan national en application

Pour le cas de Madagascar, il est à constater que le pays a pu établir, au fil des ans, de solides liens de collaboration avec des partenaires internationaux. Ce qui a permis d’avancer au niveau de la priorité de renforcer les actions d’adaptation en formant des partenariats avec des institutions et des organisations pour mettre à l’échelle et reproduire les initiatives en cours et élaborer des propositions de nouvelles initiatives. Plusieurs projets ont ainsi été lancés pour sensibiliser à l’adaptation au changement climatique, faciliter la gestion des connaissances, le développement des compétences et le renforcement des capacités. Des initiatives ont également été entreprises pour faciliter la mobilisation des ressources nécessaires à la mise en œuvre des actions et promouvoir la coopération et les partenariats (aux niveaux sous-régional et régional) pour « exploiter les synergies, amplifier et maximiser les avantages ».

Madagascar dispose aussi, depuis plus d’un an, de son Plan national d’adaptation au changement climatique (PNA). Ce document, produit dix ans après d’adoption de la Politique nationale de lutte contre le changement climatique (PNLCC), fixe la trajectoire que le pays entreprendra, sur le plan opérationnel, pour faire face au réchauffement du climat. Madagascar figure aussi parmi les pays qui ont honoré leurs engagements vis-à-vis de la Convention-cadre des Nations Unies sur le changement climatique (CCNUCC), soulignant ainsi, selon le ministère de l’Environnement et du développement durable, sa volonté de contribuer à l’effort international pour la lutte contre le changement climatique.

Pour les partenaires techniques et financiers, la Grande ile peut être saluée pour s’être dotée d’une gouvernance climatique bien structurée, lui apportant une certaine avance sur des pays similaires. L’implication de différents acteurs concernés par le changement climatique au niveau des vingt-trois régions de Madagascar, lors des différentes consultations, est aussi bien vue et permettent de recueillir les informations nécessaires pour évaluer la vulnérabilité des populations et des secteurs d’activité au changement climatique, ainsi que sur les risques encourus.

Températures

En hausse continue

L’analyse des tendances historiques et de l’évolution des paramètres climatiques montre une élévation significative des températures sur l’ensemble du territoire depuis 1961. Les températures minimales et maximales ont augmenté respectivement de 0,04 et 0,05°C par an. En parallèle, les indicateurs de température montrent une évolution à la hausse des événements extrêmes. Par ailleurs, une diminution des précipitations hivernales et printanières a été détectée dans la plupart des régions. Enfin, le niveau de la mer s’élève progressivement, à une vitesse de 1,57 mm/an depuis 20 ans, et la température de la mer dans l’océan Indien occidental a augmenté de plus de 0,60° C depuis 1950. De ce fait, Madagascar connaît des situations climatiques variables dues à l’insuffisance ou l’irrégularité des pluies, et est fréquemment soumis à des événements climatiques extrêmes (cyclones, sécheresses, inondations, etc.) provoquant des dommages importants. Depuis 1961, les cyclones ont provoqué le décès de plus de 1200 personnes, détruit plus de six cent mille maisons et touché directement et indirectement plus de quatre millions de personnes. Autre catastrophe climatique, les inondations ont touché plus de trois cent mille personnes au cours de cette période. Concernant les futurs changements climatiques à Madagascar, les projections montrent une évolution à la hausse des températures, avec des tempé­ratures minimales et maximales qui pourraient augmenter de +1,3 à 1,6 °C d’ici 2050 et de +1,7 à 2,9 °C d’ici 2080. Quant aux précipitations, les changements projetés sont incertains, certains modèles suggérant des conditions plus sèches, tandis que d’autres suggérant des con­ditions plus humides. Toutefois, le régime des précipitations devrait être significativement modifié durant la saison hivernale, de mai à octobre, avec une baisse des précipitations de 9,6 à 16 % d’ici 2080. En revanche, d’ici 2100, la fréquence des cyclones tropicaux ne devrait pas changer significativement. Mais l’intensité des cyclones devrait augmenter de 46% et se déplacer vers le nord. Il est aussi attendu une augmentation probable de 0,28 à 0,48 m du niveau de la mer en 2100. Les projections climati­ques futures montrent des disparités régionales sur l’évolution des paramètres climatiques. La partie sud, la côte ouest et le centre de Madagascar devraient connaître une élévation accrue des températures.

VERBATIM

Inger Andersen,

directrice du Programme des Nations Unies pour l’environnement

« Le dernier rapport du GIEC (Groupe d’experts intergou­vernemental sur l’évolution du climat) a une conclusion claire pour les nations, les entreprises, les investisseurs et tous ceux qui contribuent au changement climatique : nous devons passer de la procrastination à l’action. Le réchauffement climatique frappe de plein fouet les communautés les plus vulnérables qui portent le moins de responsabilités, comme nous venons de le voir avec le cyclone Freddy au Malawi, au Mozambique et à Madagascar. »

Franck Randrianasolo,

président de l’École supérieure de droit et sciences politiques (ESD)

« Il est important de multiplier les initiatives pour sensibiliser tous les acteurs, notamment les étudiants, les agriculteurs, les dirigeants, les experts, et la population malagasy, au changement climatique. Raison pour laquelle nous avons organisé dernièrement une conférence sur le thème, La justice climatique : enjeux et perspectives pour Madagascar. Cinq experts nationaux et étrangers ont partagé à cette occasion leurs connaissances et leurs vécus sur le sujet ».

LES ENJEUX CLIMATIQUES EN CHIFFRES