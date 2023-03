CARÊME – Des catholiques jeûnent, prient et partagent

Les catholiques sont en plein carême. Hier, vendredi, Haingo Razafindrakoto, fidèle de l’Église Saint-François Xavier à Antanimena, a limité les consommations de sa famille, au strict minimum. « Tous les vendredis, pendant le carême, nous réduisons de moitié nos consommations. Si nous avons l’habitude de manger quatre mesures de riz, par jour, nous n’en consommerons que la moitié, et l’autre moitié, nous l’offrirons à ceux qui sont dans le besoin. Aujourd’hui (ndlr : vendredi), par exemple, je vais me contenter d’un œuf, au repas du midi. Je vais partager avec la personne qui prépare nos repas, la moitié du prix du plat que je mange le midi », raconte-t-elle. Ce n’est pas la seule privation qu’elle se fait, en cette période de carême. Les restaurants, les sorties après le travail, elle s’en prive. À la place, elle va à l’église, pour prier, pour assister au Chemin de Croix. La religion catholique impose peu de contraintes à ses fidèles, sur la privation de nourriture. Cette pratique cultuelle se spécifie par le jeûne, la prière et le partage, pendant quarante jours. Haingo Razafindrakoto recommande aux fidèles catholiques de respecter le carême, pour renforcer la foi. Selon les messages du Pape François, « ce carême est un voyage vers la transfiguration personnelle. »