BAREA – CAN 2023 – Au moins quatre changements au retour

Madagascar s’enfonce après la défaite amère de jeudi contre la République centrafricaine. Le match retour sera crucial pour pouvoir rester dans la compétition.

La délégation malgache, composée de vingt-et-un joueurs, s’est envolée hier après-midi à destination du Cameroun. Après la lourde défaite à domicile de 0 à 3 contre les Fauves du Bas-Oubangui, jeudi à Mahamasina, les Barea tenteront de renverser la situation au match retour qui aura lieu lundi. Ibrahim Amada, blessé aux adducteurs, et Jean Martin «Datsiry» Rakotonirina, blessé au mollet, n’ont pas fait le voyage. Ils sont remplacés par deux Barea Chan, tous du Disciples FC, en l’occurrence le défenseur Andoniaina Rakotondra­zaka et le milieu Tendry Randrianarisaona. Le troisième portier Andrianirina Rajomazandry est, quant à lui, parti s’il était initialement prévu qu’il resterait à la maison. L’amalgame des huit expatriés et trois locaux comme onze du départ n’a apparemment pas fonctionné. Après les ratages en finition et l’inefficacité en ligne défensive, le sélectionneur Nicolas Dupuis a avancé qu’«il y aura beaucoup de changements. Nous allons mettre un peu de vivacité,… Il va falloir que nous soyons plus costauds à la défense. Il y aura des changements dans l’effectif, au moins quatre ou cinq … Et en ligne offensive, tous les attaquants risquent d’être remplacés» sans vouloir donner plus de précision. Le technicien français optera donc, au retour, à un jeu avec un peu plus de vitesse devant sans pour autant délaisser la ligne de défense. «La Centrafrique est très costaude en attaque rapide et en contrattaque. Il ne faut plus faire n’importe quoi, comme à la deuxième mi-temps et que chacun apporte un petit plus», souligne l’entraineur.

Démission

Après la défaite de l’Angola face au Ghana, le résultat du match retour est très attendu. Si les Angolais perdent et si Madagascar gagne, les trois équipes seront à quatre points, synonyme d’une lueur d’espoir et d’une chance de qualification. Les Barea sont donc condamnés à gagner à Douala. Ils n’auront plus d’autres choix pour revenir dans la course. Dupuis se dit confiant. «Je vais redonner confiance aux joueurs, trouver des solutions tactiques pour que nous puissions ramener les trois points… Remonter le moral de tout le monde, s’expliquer et comprendre pourquoi nous n’avons pas marqué ces buts dans la première demi-heure. Qu’est-ce qu’il manquait, comment nous avions pu prendre ces deux buts, mené 2-0 à la mi-temps, bien analyser les choses, bien se parler et bien se comprendre et nous serons très revanchards au prochain match… Nous avons un peu plus de talent, mais nous sommes moins guerriers. »

Plus d’un ont réclamé la démission du sélectionneur après le match, «Je comprends que le public soit déçu. Si nous marquons en première période, le public ne réagit pas comme ça. Nous avons bien fait le travail durant les premières trente-cinq minutes. Tout n’est pas jeté à la poubelle, mais nous étions mauvais en deuxième période», a-t-il argumenté. Concernant la demande de sa démission, son contrat sera terminé en septembre. «Ce n’est pas à moi de décider, c’est à la Fédération. »