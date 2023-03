BANDITISME À MAHAJANGA  – Des migrants du Sud pointés du doigt 

Face aux récents attentats à domicile et aux nombreuses attaques dans quelques fokontany à Mahajanga, les membres de l’Organe mixte de conception (OMC), dirigés par le gouverneur de la région Boeny, Mokhtar Andrianto­manga, le préfet de Mahajanga, Lahinaina Fitiavana Ravelomahay, et le député élu dans le district de Mahajanga, Nicolas Stéphan, ont convoqué une réunion, jeudi dans la salle de réunion du bloc administratif à Ampisikina. Les chefs de fokontany dans la commune urbaine de Mahajanga et les représentants des natifs de l’Androy étaient également convoqués à cette réunion. Ces derniers sont pointés du doigt et cités dans la majorité des actes de banditisme qui ont défrayé la chronique ces derniers temps dans la ville. Le député a confirmé ces rumeurs et informations. « Nous avons convoqué d’urgence une réunion avec l’OMC et les natifs de l’Androy. Personne n’a encore vu la fameuse lettre ou tract de menace d’attaque. Et jusque sur les toiles et réseaux sociaux, on parle beaucoup de ces agressions soi-disant perpétrées par des individus venant du Sud. Les rumeurs ont véhiculé que des ‘ndaty avec des pilotra’ étaient derrière l’attaque d’une vieille dame de 65 ans, à la petite plage, l’agression d’un jeune vendeur de clarinettes à Marovato qui a perdu la somme de 600 000 ariary et, actuellement évacué aux urgences, ainsi que l’attaque d’un père de famille avant-hier. Avant de prendre des décisions, nous avons décidé de discuter autour d’une table avec ces gens. Mahajanga figure parmi les villes les plus calmes à Madagascar. Les originaires du Sud comptent quatre-vingt-un clans, ils vont se réunir et prendre des dispositions. Nous ne cessons de recevoir des appels d’alerte toutes les nuits et c’est honteux », déplore le député. Le gouverneur a demandé aux leaders de Zanak’ Antandroy ou Jirany de rassembler leurs membres, de leur apprendre à coopérer avec les leaders et la police locale pour rétablir la paix qui existait ici auparavant. « Celui qui débarque ici devient un fils de Boeny, mais il doit respecter la communauté et maintenir la paix », souligne Mokhtar Andriantomanga.