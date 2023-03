ATHLÉTISME – Vavara Aina Cléot: « Je constate une nette amélioration »

En préparation de la XIe édition des Jeux des Iles de l’océan Indien de 2023 qui aura lieu à Madagascar du 25 aout au 3 septembre, des athlètes malgaches suivent un stage de formation en Chine actuellement. Vavara Aina Cléot, l’un d’entre eux et sociétaire du club omni­sport des forces armées, spécialiste des 200, 400 et 4×400 mètres, nous répond à quelques questions depuis la Chine.

. Vavara Aina Cléot, racontez-nous votre journée depuis votre séjour en Chine.

Je me réveille très tôt le matin pour respirer l’air frais de Panzhihua, le lieu où nous nous entrainons. Après le petit-déjeuner, je pars à l’entrainement. L’entrainement est très dur et pénible. Il est tout à fait différent de ce que nous pratiquons à Madagas­car. Les encadreurs ont des timings qu’il faut suivre à la lettre. C’est très dur, mais c’est ça notre mission, apprendre et endurer pour atteindre la performance le jour J. Du lundi à samedi, l’entrainement s’enchaine le matin et l’après-midi. Nous sommes au repos le dimanche et nous pouvons choisir de rester à la maison ou sortir pour visiter de nouveaux endroits.

. Êtes-vous bien reçus et bien traités par les Chinois?

Les Chinois sont sociables et très accueillants. En route ou à n’importe quel lieu où nous allons, il n’y a aucun problème, les gens nous accueillent à bras ouverts. En plus, la délégation malgache suit à la lettre les consignes données afin d’éviter tout problème.

. Et les encadreurs et moniteurs?

Ils sont très professionnels dans tout ce qu’ils entreprennent et ils savent transmettre des méthodes efficaces.

. Côté performance, où en êtes-vous?

Depuis mon arrivée en Chine, je constate une nette amélioration sur mon temps. Mais pour le moment, comme les autres athlètes, j’ai la consigne de ne pas relever le temps que je fais sur la distance de 200 ou 400m, mais je peux avancer que c’est satisfaisant que ce soit sur le 200 ou 400 mètres.

. La forme physique de tous les athlètes?

Au top. Nous sommes tous en forme et sommes très solidaires dans tout ce que nous entreprenons.

. Vos objectifs?

Remporter des médailles d’or à la prochaine édition des JIOI de cette année pour Madagascar.