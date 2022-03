Université de Mahajanga – Neuf mille six cent ving-sept étudiants digitalisés

La distribution des cartes d’étudiants à l’université de Mahajanga continue dans plusieurs locaux des départements.

L’opération d’activation des cartes des étudiants débutera à partir d’aujourd’hui, jusqu’au 1er avril, tandis que la prévision de paiement des bourses aura lieu à partir de demain samedi 26 mars.

Selon la note ministérielle, le respect et l’effectivité du calendrier dépendraient, par ailleurs, de l’ouverture de la barrière au campus d’Ambondrona. Les éléments des forces de l’ordre ont encore quadrillé le campus d’Ambondrona et étaient restés en permanence sur place hier. Au bâtiment Dramsy à Ampasika, ils ont aussi surveillé les étudiants venus nombreux récupérer leur carte hier. La route devant le bâtiment universitaire était même coupée.

Par ailleurs, la première grève continue encore au campus universitaire d’Ambondrona. Les portails d’accès sont toujours fermés. Les étudiants contrôlent l’entrée et sortie.

Hier, les bajajs et les bus étaient envahis par les étudiants qui devaient se rendre en ville pour l’opération de distribution des cartes d’étudiants en ville. Ils sont neuf mille six cent-vingt-sept étudiants inscrits officiellement et digitalisés.