Trafic d’Or – Trois Indiens, un Tunisien, deux Asiatiques en prison

Une enquête sur des trafics d’or menée par la police et la douane a abouti. Trois Français d’origine indienne, un Tunisien et trois autres suspects sont mis en prison, mardi.

CHASSE aux trafiquants de métal jaune. Depuis le récent scandale de corruption de haut niveau soupçonnant un réseau mafieux du pays, l’autorité judiciaire se tient aux aguets.

Certains membres du même réseau seraient impliqués dans des trafics d’or et des infractions douanières. Des investigations sous la houlette du parquet près le tribunal de première instance d’Antananarivo se sont alors soldées, d’abord, par les arrestations de trois Français d’origine indienne et d’un Malgache. Ils ont tous été placés sous mandat de dépôt dans la maison de force de Tsiafahy, le 3 mars dernier, une fois l’interrogatoire bouclé.

La police nationale a de nouveau été saisie pour creuser et poursuivre l’enquête sur la même affaire qui avait fini par cette quadruple incarcération.

L’extraction des prévenus depuis Tsiafahy a été nécessaire pour pouvoir arracher d’autres révélations. Tous les quatre ont été cuisinés. L’on s’est rendu compte qu’ils auraient trempé dans des infractions douanières. C’est la raison pour laquelle, la douane a également ouvert son enquête.

Nouveau mandat de dépôt

De là, de nouvelles arrestations ont eu lieu. Parmi les suspects, figurent un Tunisien et deux Asiatiques qui ont été renvoyés derrière les barreaux de la maison centrale d’Antanimora au terme de leur passage devant le juge d’instruction, mardi. Deux autres individus ont bénéficié d’une liberté sous contrôle judiciaire.

Quant aux quatre prévenus de Tsiafahy, ils ont écopé d’un nouveau mandat de dépôt. Outre les crimes qu’on leur impute, ces Indiens sont également soupçonnés d’être complices de la tentative d’évasion du présumé trafiquant notoire de bois de rose, Eddy Maminirina, d’après des renseignements officieux.

Un d’eux serai t très proche, voire de collusion avec un politicien. Celui-ci est fréquemment venu leur rendre visite à Tsiafahy depuis leur mise en détention préventive.

Suivant les consignes du Président de la République et du Premier ministre sur la lutte contre l’exportation illicite des trésors miniers et autres richesses du pays, le secrétaire d’État chargé de la gendarmerie (SEG), le général Serge Géllé et sa délégation ont débarqué à l’aéroport international d’Ivato, hier. C’est principalement pour surveiller les activités des gendarmes en service sur le site. Les ressources ne pourront jamais s’envoler, sauf par complicité des responsables, a-t-on expliqué. Désormais, pour les gendarmes, ceux qui essaient de travailler hors du champ des caméras de surveillance feront l’objet d’une sanction.