Toliara – Mauvaises conditions de travail : Les services de santé publique en grève

Impayés depuis dix mois. Des Employés de courte durée (ECD) de la santé publique n’ont pas été payés depuis presque un an. Quelques quatre-vingt manifestants ont pris place devant la direction régionale de la Santé à Tanambao mercredi dernier. Ce sont des représentants des membres du personnel administratif au niveau des hôpitaux et services publics de la santé dans la région Atsimo Andrefana. « Nous voulons alerter les autorités en haut lieu sur les mauvaises conditions de travail dans lesquelles nous vivons depuis des années. Nous réclamons des avancements car il y a parmi nous des Employés de courte durée (ECD) et des bénévoles depuis longtemps, depuis dix, douze, quinze ans. Le salaire n’arrive plus à suivre le coût de la vie et enfin beaucoup d’entre nous n’ont pas perçu de salaire depuis dix mois » raconte un des manifestants. Ils disent par ailleurs, ne pas avoir obtenu les indemnités qu’ils sont en droit d’acquérir lors de la crise pandémique de Covid-19.

Force est de constater que les services de santé publique dans la région Atsimo Andre­fana ont besoin de coup de neuf, de qualité et plus de spécialistes. En milieu urbain et surtout en milieu rural. Il n’y a pas de cardiologues entre autres. Il faut aller à Antananarivo ou à Fianaran­tsoa pour pouvoir en consulter. Certaines analyses nécessitent l’expertise de laboratoires à Antananarivo ou à Fianarantsoa car ceux-ci sont inexistants à Toliara. «Il y a une insuffisance de moyens et une mauvaise qualité de service. Cela forme un tout qu’il ne faut pas négliger derrière ces revendications. Les malades sont toujours les plus grands perdants » s’accordent à dire des observateurs.