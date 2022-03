Toliara – Des élèves « possédés » dans une école catholique

Étrange. Le collège Sacré Cœur Tsianaloka a dû faire rentrer à domicile ses mille sept cents élèves hier. Un phénomène curieux secoue l’école des frères depuis lundi. Un élève, puis deux, puis trois s’écroulent lundi matin durant la séance des directives hebdomadaires. « Nous avons cru que ces élèves étaient atteints d’hypoglycémie vu qu’il faut se tenir debout pendant la séance de directives. Nous les avons emmenés au dispensaire de l’école et leurs parents ont été appelés » explique Todisoa, surveillant général du collège. « Le lendemain mardi, ces mêmes élèves, une fois en classe, l’un d’eux se met soudain à crier très fort, à faire voler des tables-bancs puis tremble et se met à marmonner des choses incompréhensibles. Quelques minutes après, un autre élève de la même classe reprend le même comportement en criant et en prononçant des mots impossibles à déchiffrer et se met aussi à trembler » continue-t-il. Un troisième élève subit le même sort. Ils sont en classe secondaire. « On dirait que ces élèves sont possédés par une force étrange car cela ne relève pas du seul problème d’hypoglycémie ou autres malaises classiques » explique encore le surveillant général. Les parents des élèves « possédés » ont été appelés et l’école leur a demandé de donner les bons traitements à leurs enfants.

Otage

« Un des parents a répondu que son enfant ne manifeste pas ce genre de possession lorsqu’il est à la maison. Il a eu du mal à croire que son enfant a été victime d’esprits étranges » poursuit la source.

Hier, sept autres élèves de la classe secondaire toujours sont indiqués subir le même problème. « Il a fallu faire rentrer les élèves car le phénomène semble contagieux » continue le responsable de l’école. Quelques-uns de ces élèves possédés ont eu des antécédents d’évanouissement suivi de paroles incompréhensibles, il y a deux ans. Selon les explications, ils ont des problèmes de non maitrise d’émotions et à chaque période de proclamation des notes, ils craignent de montrer des mauvaises notes à leurs parents. Et cette crainte se manifeste par ce phénomène étrange. Un pasteur d’une église de réveil voit les choses autrement. Pour elle, ce sont des œuvres « démoniaques » qui prennent en otage les enfants dont les parents côtoient les mauvais esprits. « Il n’y a pas d’autres solutions que de délivrer ces élèves par le Saint-Esprit car le mal veut gagner du terrain à Toliara » dit le pasteur Nasandratry Ny Avo. Le Collège Sacré Cœur a organisé hier une messe et des séances de délivrance dans chaque classe. Ce rituel continuera ce jour. En attendant, les élèves doivent toutefois se préparer aux examens trimestriels du début du mois prochain, …à domicile. Ils ne reprendront les cours en présentiel que mercredi prochain. Une autre école catholique a subi le mêm e phénomène l’année dernière. C’était aussi à la veille des fêtes pascales.