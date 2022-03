Technologie-Santé – Les intrants de santé livrés par drone dans les zones éloignées

Acheminer des intrants de santé entre les districts, communes, est extrêmement difficile en raison du manque d’infrastructure routière. Le système de livraison par drone se pose comme une solution salutaire.

L’approvisionnement et la disponibilité des intrants de santé sont améliorés dans les zones inaccessibles. Le largage des médicaments et autres intrants de santé par drone a été lancé hier dans la commune Tetezambaro Toamasina II. Cette méthode d’approvisionnement dans les centres de santé se situant dans les endroits les plus reculés a été mis en œuvre depuis 2019 en tant que stade pilote dans les régions Analanjirofo et Sava. Il a subi une extension à partir de janvier 2022 dans les régions Sofia et Atsinanana. L’acheminement des intrants par drone s’inscrit dans le cadre du projet Impact financé par l’USAID œuvrant dans le domaine du paludisme, planification familiale et de la Santé de la mère de l’enfant et du nouveau-né.

Pour le cas de la commune d’Ambodiriana, district sanitaire Toamasina II, région Atsinanana, le centre de santé de base 2 Ambodiriana bénéficie de cet acheminement des médicaments. Se situant à 45 km par rapport au SDSP, le parcours depuis le chef-lieu de district vers les centres de santé de base est un parcours de combattant et ce à cause du mauvais état des routes. Le chemin pour livrer des intrants de santé doit passer par plusieurs étapes, comprenant une route boueuse de plusieurs kilomètres, une traversée de rivières par pirogue et encore une marche de 6km à pied.

«Dans l’urgence, lorsqu’on est confronté à une pénurie de médicaments pour paludisme, on utilise la commande par drone. La livraison arrive à temps via ce moyen », livre Razafy Marie Jaqueline, Chef du centre de santé de base 2 Ambodiriana.

Salutaire

La méthode d’acheminement des médicaments est bénéfique pour la population dans les milieux les plus reculés. Le système de livraison commence par l’envoi des commandes par les centres de santé de base au Service de District de la Santé Publique (SDSP). Les points d’approvisionnements envoient également les commandes au niveau des superviseurs des points de distribution (SPD). Le planning de livraison des commandes reçus, dont la zone de largage et la date ainsi que l’heure, sera transmis aux CSB et aux points d’approvisionnements. Un drone pourrait transporter jusqu’à 10kg d’intrants. Les intrants transportés concernent particulièrement le planning familial, des médicaments pour la santé de la mère, de l’enfant ou du nouveau-né, des produits de traitements d’eau, des vaccins Covid-19 ou les vaccins de routine ainsi que les médicaments contre le paludisme. « Les intrants sont mis dans des cartons spécifiques en fonction du type et la quantité d’intrants à envoyer ainsi que la distance de livraison. La livraison pourrait se faire par parachutage des colis au niveau des points d’approvisionnements et des CSB. Le largage se fait à 120m du sol auprès de la zone de largage », explique Radoniaina Hervé Ratovon driaka, opérateur drone Senior.