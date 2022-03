Secteur minier – Le Mining Business Center inexploité

Le centre d’affaires pour les Mines ou Mining Business Center situé à Ivato devient essentiellement le local du Bureau du cadastre minier de Madagascar (BCMM). Il n’assure plus son rôle de guichet unique.

Déprécié. Le centre Mining Business construit et inauguré en 2018 ne joue pas pleinement son rôle.Le site suit pourtant des normes environnementales et d’économie d’énergie pour constituer une véritable vitrine du secteur minier en général. Une grande salle de conférences hors-pair, des bureaux vitrés, des salles de réception et d’exposition spacieuses, ainsi que des salles de réunion restent inexploités pour la mission à laquelle le centre d’affaires est dédié.

L’objectif de sa mise en place a été dicté par la nécessité d’améliorer les échanges entre l’administration et les opérateurs du secteur minier. Les démarches administratives et les services relatifs au secteur minier devraient tourner autour d’un guichet unique au Mining Business Center (MBC). Il devra également servir à connecter le marché international et national en vue de « réduire les intermédiaires » et augmenter la retombée des prix pour les petits exploitants et transformateurs des produits miniers. C’est ce que souligne le site du Bureau du cadastre minier de Madagascar (BCMM). Ce dernier a investi le MBC pour en faire son local principal depuis le mois de septembre 2020. Le centre d’affaires MBC ne tend pas suffisamment vers sa mission et malheureusement, est devenu un centre d’accueil pour les malades de Covid-19.

Procédure

Avant la pandémie, des expositions, des réunions et des conférences ont tout de même eu lieu au Mining Business Center tels que le salon des Mines de Madagascar en décembre 2019 ou encore la Foire aux idées sur les ressources minières de Madagascar en août 2019. D’autres événements sporadiques non liés au secteur minier tels que des formations pour des opérateurs touristiques au mois de février 2021 ou encore la conférence nationale pour le développement du football malgache un mois auparavant, s’y sont tenus. Le centre accueille également beaucoup de visites d’étudiants.

« Le guichet unique n’est pas opérationnel parce que l’administration ne s’y est pas réellement engagée. La procédure pour l’exportation des pierres précieuses qui devrait normalement passer par ce guichet unique par exemple est restée floue pour nous,opérateurs. Seuls ceux qui ont eu le feu vert du ministre ou du DG des Mines peuvent exporter des pierres précieuses. Il faut passer par un laboratoire, indiqué comme appartenant à un ancien ministre, pour l’analyse des pierres afin que les pierres puissent être exportées par la suite » témoigne un opérateur de pierres précieuses.

Une autre source apprend que depuis l’emprisonnement d’un chef de service et d’un technicien du laboratoire des mines au mois d’octobre 2021 pour un litige et différence de compréhension des textes sur une opération d’exportation de saphir, le guichet unique n’est plus très fréquenté. La suspension verbale de l’exportation de l’or par le gouvernement en 2019, n’est pas non plus à l’avantage du MBC. Les petits exploitants miniers craignent les beaux bureaux et restent non informés sur l’évolution du marché, des problématiques du secteur, des textes en vigueur et de l’utilité du centre d’affaires sur les Mines.