Expo Busan 2030 – Madagascar en faveur de la Corée du Sud

L’ambassadeur sud-coréen, Son Yong-ho a effectué une visite de courtoisie chez le ministre de l’Industrialisation, du commerce et de la consommation, Edgard Razafindravahy. L’entretien tournait surtout sur l’exposition universelle 2030 dont la ville coréenne Busan est candidate pour l’accueillir. La Corée est en concurrence avec la Russie, l’Ukraine, l’Arabie Saoudite et l’Italie. L’affaire n’est pas ainsi mince vu le gabarit des concurrents de la Corée du Sud.

L’État malgache a déjà manifesté son appui à la candidature coréenne au mois de février. Le ministre Razafindravahy a confirmé ce soutien.

D’autres sujets ont été évoqués au cours de cette rencontre. Le ministre Razafindravahy a émis le souhait de voir un partenariat avec la Corée du Sud concernant la reconstruction d’une petite usine de transformation de gaz du gisement de Sakaraha. L’objectif est de limiter l’importation et d’aider la population dans une conjoncture difficile.

Dans le même ordre d’idée, le ministre Razafindravahy a sollicité l’expertise sud-coréenne en matière d’industrialisation dans le projet zones de pépinières industrielles. Il s’agit de construire de petites unités de transformation au niveau des districts ou des communes où les produits pourrissent souvent sur place faute d’acheteurs ou à cause du mauvais état de la route. Cela permet de conserver les produits plus longtemps et augmentera le revenu des paysans producteurs.

L’ambassadeur sud-coréen a demandé de plus amples informations afin de trouver les meilleures collaborations possibles.