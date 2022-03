Enseignement supérieur – Paiement des bourses d’études à compter de ce jour

Les revendications estudiantines sont réglées. La Paositra Malagasy a sorti le calendrier de paiement des bourses universitaires, pour l’année universitaire 2021-2022, dans les six universités et les trois Instituts supérieurs de technologie (IST). Il s’agit de quatre mois de bourses d’étude et d’allocations d’équipement.

Le paiement commence, ce 25 mars, pour l’université d’Antananarivo. La distribution s’effectuera, ce jour et demain, pour les étudiants du niveau Master 1 et 2, du Licence L3 et L2 de l’École supérieure polytechnique d’Antananarivo (ESPA) à Vontovorona. Ceux du L1 attendront le 4 avril pour toucher leurs bourses d’études et allocations d’équipement.

Le paiement se poursuivra lundi à Ankatso, pour les étudiants des facultés de Médecine, de Lettres et des sciences humaine s, de l’Économie, de gestion et de sociologie, des Sciences, de l’École normale supérieure, de l’Institut d’enseignement supérieur de Soavinandriana, et enfin, de l’Institut d’enseignement supérieur d’Antsirabe.