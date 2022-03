Caisse de prévoyance sociale – Le siège de la Cnaps déménage à Mahajanga Be

Dans le cadre d’un projet de reconstruction du siège de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale ou Cnaps à Mahajanga, le siège a loué un nouveau local au 1er étage de l’immeuble Ny Havana à Mahajanga Be, en face du bazar be, depuis fin 2020. Ce, depuis un an et neuf mois. Il se trouvait autrefois à La Corniche près de la résidence de la région au bord de la mer.

La démolition de l’ancien immeuble a commencé en février dernier, si le déménagement a eu lieu vers la fin de l’année 2020. Un bulldozer était sur place pour les travaux de démolition durant plus d’un mois.

La construction démarrera probablement bientôt, après ces travaux de démolition, et vu la situation sur place.

D’après les témoignages de quelques employés, le bâtiment comprenant un étage était au stade de dégradation avancée et les plafonds commençaient à s’effondrer.

« Le plafond a failli s’abattre sur un client dans les toilettes, un jour », a raconté un employé à l’accueil.

Par ailleurs, l’annexe de la Cnaps à Manjarisoa, est également transféré à Antanisamaja, plaque Barday depuis le 6 décembre dernier.

Ces déménagements en plein centre arrangent en grande partie les pensionnaires car le siège était éloigné de la ville, au bord de la mer.

L’ancienne grande villa rivalisait avec les grands immeubles autour d’elle. Certainement, la nouvelle construction sera encore plus attrayante et modernisée.