Ambodifilao – Un fœtus transporté par un torrent

Une si triste découverte a eu lieu, hier peu avant 16 heures, en plein centre ville. La pluie est tombée à verse durant quelques minutes. Un fœtus tout nu, avec cordon ombilical, a été transporté par les eaux de crue depuis le versant d’Ambodifilao. Il a atterri sous un minibus garé près d’un bac à ordures placé derrière le terminus de bus de la ligne 137.

Ce sont des passants qui l’ont remarqué en premier. « Dans un premier temps, j’ai pensé à un cadavre d’animal. Il a suscité ma curiosité et quand je me suis approché, je me suis alors rendu compte que c’est un humain fœtal d’environ sept mois », décrit un témoin oculaire qui tremblait d’émotion.

Le pauvre innocent ne respirait plus. La police du premier arrondissement (CSP1), à Analakely, a été appelée à se rendre sur les lieux. Elle a contacté le bureau municipal d’hygiène qui est venu récupérer la dépouille.

Une enquête de voisinage a été diligentée. Les fins limiers n’ont pourtant recueilli que des maigres indices. Pour le moment, le mystère reste entier quant à l’identité de l’auteur de cet infanticide par avortement.