Tuberculose – 9% des malades abandonnent le traitement

Pour de nombreuses raisons, des malades abandonnent leur traitement contre la tuberculose. « Dans la plupart des cas, le traitement de la tuberculose est de six mois lorsque celle-ci est encore dans sa forme simple, appelée tuberculose sensible. Si la tuberculose devient résistante, le traitement durera près de neuf mois pour le malade » indique un pneumologue.

Cette maladie attaque les plus jeunes. « La tranche d’âge des personnes atteintes de la tuberculose varie de 15 à 40 ans. Le taux de mortalité est en hausse pour cette tranche d’âge » annonce le Profes­seur Hanitrala Rakotovao, ministre de la santé publique lors de la déclaration en marge de la journée mondiale de lutte contre la tuberculose.

Traitement trop long

Les patients trouvent souvent la durée du traitement trop longue. « Pour le traitement de la tuberculose multi résistante, le patient doit être hospitalisé pour environ cinq mois. Ainsi dans la plupart du temps, après le cinquième mois de traitement, les patients n’arrivent plus à suivre le traitement nécessaire à la maison » enchaîne le pneumologue.

Pour les tuberculeux qui doivent être traités sur une période de six mois, les deux premiers mois sont les plus difficiles avec l’ordonnance de quatre médicaments différents.

Au troisième mois, lorsque le patient voit son état s’améliorer, il décide d’arrêter le traitement. Les médecins déconseillent l’abandon de traitement qui constitue un danger pour le malade. « Les médecins craignent les conséquences de l’abandon de traitement par le malade. Lorsque la maladie est dans la forme sensible et si le patient ne suit pas le traitement à la lettre, la maladie pourrait évoluer et devenir une tuberculose multi résistante. Il est difficile dans ce cas d’assurer la guérison » enchaîne-t-il.

Néanmoins, le taux de guérison a connu une amélioration pour l’année 2020, selon le constat du ministère de la santé publique. Pour l’année 2020, près de 22% des malades se sont rétablis. Deux cent trente huit centres prennent en charge les malades de la tuberculose et les traitements y sont gratuits.